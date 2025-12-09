京都で創業60年以上の（株）花駒が枚方市内に新店舗『家族葬のファミーユ 枚方高野道ホール』をオープン～市内4店舗目は北部の“枚方家具団地”エリア～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの事業会社である株式会社花駒（本社：京都府相楽郡精華町、代表取締役：上野 雄一郎）は、2025年12月15日（月）に「家族葬のファミーユ 枚方高野道（ひらかたこうやみち）ホール（所在地：大阪府枚方市高野道）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336355&id=bodyimage1】
（ホールイメージ）気持ちの落ち着きを感じさせる温かい雰囲気の外観
1964年に創業し、京都・奈良・大阪で葬祭ホールを運営してきた（株）花駒が、大阪府枚方市内に4店舗目となる「家族葬のファミーユ 枚方高野道ホール」をオープンします。
新ホールは枚方市北部で、家具メーカーや量販店が集まる“枚方家具団地”に隣接する国道1号沿いに立地します。既存の3ホールより北側への商圏拡大となり、これから枚方市の皆さまに、さらなる利便性を提供してまいります。
ホール外観は、明るめのグレートーンと木調素材を組み合わせた落ち着きのある意匠です。ホール内は、葬儀場ということを感じさせず、まるでご自宅で過ごしているような、リビングダイニングを設けた設計としました。
大切な方との最後の時間を、家族水入らずで過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336355&id=bodyimage2】
（地図）枚方市内のファミーユホールは4店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 枚方高野道ホール」概要
所在地：大阪府枚方市高野道1丁目23番50号
建物構造：木造
敷地面積：1187.77平米
建築面積：210.11平米
駐車場：15台
施設内容：式場30席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 京阪電気鉄道京阪本線「樟葉（くずは）駅」からタクシー約13分
JR学研都市線「長尾駅」から同約9分
＜バス＞ 京阪バス「高野道」停留所から徒歩約6分
＜ 車 ＞ 京阪国道「出屋敷交差点」を京都方面に約5分
URL：https://www.hanakoma.com/area/hirakata/hall/hirakatakouyamichi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336355&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社花駒
【法人設立】 1999年6月（創業1964年）
【代表】 代表取締役 上野 雄一郎
【所在地】 京都府相楽郡精華町植田寺東5-2
【URL】 https://www.hanakoma.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社花駒
