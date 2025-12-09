株式会社サンクユー、EC-CUBEの不正アクセス対策として「IPアドレス制限」導入方法を解説する最新コラムを公開 ― 会員情報漏えいリスクを防ぐ“必須のセキュリティ強化策” ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEで運営する会員サイトのセキュリティ強化として必須となるIPアドレス制限の導入方法を詳しく解説した最新コラム「EC-CUBE会員マイページにIPアドレス制限を導入し、顧客情報を守る不正アクセス対策」を公開しました。
近年、ECサイトを狙った不正ログイン・情報漏えいリスクは急増しており、「どの企業も他人事ではない」状況になりつつあります。
今回公開したコラムでは、EC-CUBEで実装できる“確実性の高い防御策”として、IPアドレス制限の仕組みと導入手順をわかりやすく解説しています。
■背景：会員制ECの“情報漏えいリスク”が高まっている
ECサイトの不正アクセスは、年々巧妙化しています。
・パスワードリスト攻撃
・不正ログイン
・会員情報奪取
・クレジットカード不正利用
特に会員マイページを持つEC-CUBEサイトでは、「ID・パスワードの突破」だけで防げない攻撃が増加しており、IPアドレス制限のような“追加レイヤーの防御”が不可欠です。
本コラムでは、メルアド＋パスワードだけに依存しない“ゼロトラスト時代のECセキュリティ”という視点から、IPアドレス制限がなぜ必要なのか、どんなメリットがあるのかを解説しています。
■コラムの主な内容
１）パスワード対策だけでは漏えいを防げない理由
攻撃者が突破しやすいポイントと、企業が見落としがちな脆弱性を整理。
２）IPアドレス制限の仕組みと導入効果
顧客・従業員がアクセス可能な範囲を制御し、不正ログインの入口を物理的に遮断。
３）EC-CUBEでの実装方法
EC-CUBE4系における具体的な設定手順やカスタマイズ方針を紹介。
４）二段階認証やアプリ認証との組み合わせ
「多層防御」による安全性向上を図る方法を提示。
５）導入後にどのようなセキュリティレベルが実現できるか
攻撃リスクの低減、監査ログの強化、内部統制にも応用できる内容を説明。
■ コラムはこちら
EC-CUBE会員マイページにIPアドレス制限を導入し、顧客情報を守る不正アクセス対策
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube_ip_address_restriction/
■サンクユーのECセキュリティ強化支援について
サンクユーでは、EC-CUBEを中心としたECサイト構築だけでなく、
・IPアドレス制限
・二段階認証（メール・アプリ・SMS）
・管理画面のアクセス制限
・権限ロール設計
・監査ログの強化
・セキュリティ要件に合わせたカスタマイズ
など、セキュリティ対策の設計・実装も提供しています。
特に、
「不正アクセスが不安」
「顧客データを守るための仕組みを強化したい」
「ECサイトを安全に運用したい」
といった企業からの相談が増加しています。
今回のコラムをきっかけに、「自社のECサイトは本当に安全なのか？」と不安を感じた企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
