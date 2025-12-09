革のようで革じゃない。TO&FROのプレミアムラインに定番人気デザインの「ビッグストラップショルダーバッグ プレミアム」と「ショルダーバッグミニ プレミアム」が12/10に登場！

