革のようで革じゃない。TO&FROのプレミアムラインに定番人気デザインの「ビッグストラップショルダーバッグ プレミアム」と「ショルダーバッグミニ プレミアム」が12/10に登場！
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、TO&FROのプレミアムラインに新アイテムとして「ビッグストラップショルダーバッグ プレミアム」と「ショルダーバッグミニ プレミアム」を2025年12月10日に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336138&id=bodyimage1】
プレミアムシリーズに「ビッグストラップショルダーバッグ」と「ショルダーバッグミニ」が登場！
生地から生産するファクトリーブランドであるTO&FROが展開する、“レザー調”で高級感のある質感と圧倒的な軽さを両立した「プレミアムシリーズ」に、待望の新作2アイテムが仲間入りいたします。今回登場するのは、定番アイテムで人気を誇る2型をベースにした「ビッグストラップショルダーバッグ プレミアム」と「ショルダーバッグミニ プレミアム」です。
ナイロン生地にシルクプロテイン加工という特殊な加工を施すことで、上品な風合いと光沢感を表現したオリジナル生地で、レザーのような高級感を再現しながら圧倒的な軽さを実現した「プレミアムライン」は、発売以来様々なお客様にご支持いただいています。発売当初、「プレミアムライン」はTO&FROとしては高価格帯かつレザー調であることから、男性のビジネスパーソン中心にご利用いただくと予想していました。しかし、実際にはアニマルフリーでありながら、レザーよりも軽く、お手入れも簡単で長くお使いいただける点から、20代・30代の女性をはじめ、製品背景や機能性を重視する幅広い年代のお客様から多くご購入いただく人気シリーズとなりました。
今回は発売以来、人気を誇る2アイテムを「プレミアムシリーズ」でも展開してほしいというお客様のお声に応えるかたちで商品化が実現したため、見た目の上質さだけでなく、細部までこだわりを詰め込んだ使いやすさも特徴です。プレミアムシリーズは、アイテムとしてレザー調にマッチするかが商品化にあたり大きなポイントとなりますが、生地から生産するファクトリーブランドとして、“生地を魅せる"、一つのアイテムの生地違いという商品展開には今後は力をいれていきたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336138&id=bodyimage2】
ビッグストラップショルダーバッグ プレミアム
缶ジュース1本よりも軽い、わずか321gで17Lの大容量で、2泊3日でも手ぶらで出かけられる、利便性を重視したショルダーバッグ。バッグ本体に荷物を詰めても中身が出てこないように設計したポケットなど、外ポケットが前面、側面、後ろ面に4か所、内ポケットも4か所配置しました。パッカブルに収納できるため、旅先でサブバッグはもちろん、収納時にも便利です。
太めストラップは、肩への負担を軽減するため使い心地も快適で、見た目にもスタイリッシュで男女問わず使いやすいデザインが魅力。レザーより水に強くお手入れが圧倒的に簡単なため、デイリーユースしやすく、ストラップの長さを調整すればボディバッグとしてもお使いいただけます。
◯商品詳細
2025年12月10日発売
41,800円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336138&id=bodyimage1】
プレミアムシリーズに「ビッグストラップショルダーバッグ」と「ショルダーバッグミニ」が登場！
生地から生産するファクトリーブランドであるTO&FROが展開する、“レザー調”で高級感のある質感と圧倒的な軽さを両立した「プレミアムシリーズ」に、待望の新作2アイテムが仲間入りいたします。今回登場するのは、定番アイテムで人気を誇る2型をベースにした「ビッグストラップショルダーバッグ プレミアム」と「ショルダーバッグミニ プレミアム」です。
ナイロン生地にシルクプロテイン加工という特殊な加工を施すことで、上品な風合いと光沢感を表現したオリジナル生地で、レザーのような高級感を再現しながら圧倒的な軽さを実現した「プレミアムライン」は、発売以来様々なお客様にご支持いただいています。発売当初、「プレミアムライン」はTO&FROとしては高価格帯かつレザー調であることから、男性のビジネスパーソン中心にご利用いただくと予想していました。しかし、実際にはアニマルフリーでありながら、レザーよりも軽く、お手入れも簡単で長くお使いいただける点から、20代・30代の女性をはじめ、製品背景や機能性を重視する幅広い年代のお客様から多くご購入いただく人気シリーズとなりました。
今回は発売以来、人気を誇る2アイテムを「プレミアムシリーズ」でも展開してほしいというお客様のお声に応えるかたちで商品化が実現したため、見た目の上質さだけでなく、細部までこだわりを詰め込んだ使いやすさも特徴です。プレミアムシリーズは、アイテムとしてレザー調にマッチするかが商品化にあたり大きなポイントとなりますが、生地から生産するファクトリーブランドとして、“生地を魅せる"、一つのアイテムの生地違いという商品展開には今後は力をいれていきたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336138&id=bodyimage2】
ビッグストラップショルダーバッグ プレミアム
缶ジュース1本よりも軽い、わずか321gで17Lの大容量で、2泊3日でも手ぶらで出かけられる、利便性を重視したショルダーバッグ。バッグ本体に荷物を詰めても中身が出てこないように設計したポケットなど、外ポケットが前面、側面、後ろ面に4か所、内ポケットも4か所配置しました。パッカブルに収納できるため、旅先でサブバッグはもちろん、収納時にも便利です。
太めストラップは、肩への負担を軽減するため使い心地も快適で、見た目にもスタイリッシュで男女問わず使いやすいデザインが魅力。レザーより水に強くお手入れが圧倒的に簡単なため、デイリーユースしやすく、ストラップの長さを調整すればボディバッグとしてもお使いいただけます。
◯商品詳細
2025年12月10日発売
41,800円（税込）