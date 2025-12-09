







株式会社アイセイ薬局は、メイクをしっかり落としながらも、肌にやさしい処方を目指したクレンジングジェル「KuSu ポアクリア クレンジングジェル」を、スキンケアブランド「KuSu（クス）」より本日発売しました。

「KuSu」はアイセイ薬局のオリジナルブレンドとして、「くらしすこやか」というコンセプトのもと2019年に誕生。こころとからだが気になり始めた女性をサポートする商品を展開しています。

近年、メイクアップ化粧品の高密着化・耐久性の向上に伴い、クレンジング剤の肌への負担に悩む方が増えています。特に敏感肌の方は「しっかり落ちること」はもちろん、「肌に負担をかけないこと」も求めています。そこで、今回開発したクレンジングジェルは、なめらかジェルで摩擦による肌ダメージを軽減しながら、保湿成分もたっぷり配合。「メイクをしっかり落としながらも、肌にやさしい」処方を目指しました。

毎日のクレンジングを、肌をいたわるスキンケアタイムへ

しっかり落として やさしく潤う

■商品詳細

商品名： KuSu ポアクリア クレンジングジェル









“オイルと並ぶ洗浄力”と洗顔後も“しっとりする保湿力"の2つの魅力を1本に

特徴① オイルクレンジングに負けない高い洗浄力と、美容液のような保湿力を実現

特徴② 毛穴汚れにしっかりアプローチする5つのプレミアム酵素※１を配合

特徴③ 4つの植物幹細胞エキス※２を配合し、メイクオフしながらエイジングケア※3

フリー処方（パラベン・エタノール・シリコーン・鉱物油・合成着色料）

ホワイトティーのやさしく上品な香り

※１ パパイン、ブロメライン、プロテアーゼ、カタラーゼ（洗浄 皮膚コンディショニング剤）

リパーゼ（洗浄 保湿剤・湿潤剤）

※２ リンゴ果実培養細胞エキス、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス（保湿剤・湿潤剤）

※３ 年齢に応じたお手入れ

容量： 150g 価格： 3,520円 (税抜3,200円)

発売日：2025年12月9日（火）

取り扱い：KuSu公式オンラインストア、アイセイ薬局楽天市場店、Amazon店

※一部取り扱い開始が変更になる場合がございます

■ブランド紹介

【スキンケアブランドKuSu】





忙しいときでも、ちょっと疲れたときでも、思わず「くすっ」と笑みがこぼれる、ささやかで

大切な幸せをお届けしたい。

「KuSu」は「くらし、すこやか」というコンセプトのもとに生まれた、スキンケアブランドです。

KuSu公式オンラインストア：https://kusu.aisei.co.jp/

■株式会社アイセイ薬局について

「誰もがすこやかに、笑顔でいられる毎日」を目指し、地域医療に貢献するための取り組みを続けています。「地域のかかりつけ」として、薬による治療のサポートに加え、予防や未病の段階からの健康支援、健康相談や地域活動を推進。地域医療の拠点となる「医療モール」の開発を手掛けるとともに、健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」、健康情報メディア「HELiCO（ヘリコ）」、スキンケアブランド「KuSu（クス）」などを展開し、

多角的に皆さまの健康づくりをサポートしています。

https://www.aisei.co.jp/

◆薬局店舗数： 408店舗（2025年12月1日現在）