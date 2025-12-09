電通、推し活ファン層の行動欲求をAIで分析するリサーチツール「ファンAIリサーチ推し活」の本格運用を開始

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑、以下「当社」）は、推し活を行うファン層（ファンダム※1）の行動欲求をAIで分析するリサーチツール「ファンAI（アイ）リサーチ 推し活」を開発し、本日より社内で本格運用を開始しました。本ツールは、企業やIP※2ファンの熱量を活用したマーケティングの支援を目的に、当社独自のAI戦略である「AI For Growth」におけるファン領域のプランニング強化・変革支援を推進する「AI For Growth Fan Marketing※3」の活動として設計したものです。ファンダムが持つ「推しのために〇〇したい！」という合理性を超えた行動欲求に着目し、AIを活用することで、その背景にあるインサイトを迅速に可視化・分析します。





近年、アニメやアイドル、スポーツ選手などへの“推し活”が一般化し、ファンの熱量が企業活動に影響を与える事例が増加しています。一方で、ファン心理を十分に理解せずに施策を実施した結果、期待とは異なる反応を招くケースも見受けられます。特に、IPやタレントとのタイアップ施策では、一時的な消費喚起が見込めるものの、施策途中や終了後に盛り上がりや売り上げが縮小し、ファンとの関係性が途切れるといった課題も想定されます。

こうした背景を踏まえ、当社は、コンテンツやIPそのものだけでなく、その周囲に存在するファンダムの力に着目し、ファンの継続的な愛情を企業やブランドに対する支持へと循環させる新たなマーケティング手法「ファンサーキュレートマーケティング」を設計しました。さらに、ファンダムを起点とした循環型マーケティングを支援し、企業とファンの間に持続可能な関係性を構築する企画の第一段階として重要なファンダムのインサイトを深掘るリサーチツール「ファンAIリサーチ 推し活」を新たに開発し、社内で本格運用を開始しました。これにより、IPやコンテンツの評価軸に「ファンダムインサイト」という新たな視点が加わります。従来は認知度やリーチ力が中心に評価されていましたが、今後はIPの外側に広がるファンダムの熱量やエンゲージメントも含む総合的な評価が可能になります。

■「ファンAIリサーチ 推し活」の概要

当社が独自開発したファンダム解析モデル「ファンダム欲求曼荼羅※4」を基に、SNSや動画配信サービスにおける公開コメントなどのデータをプライバシーに配慮してAIが解析し、ファンの“推し”に対する感情や行動の背景をスピーディに明らかにします。また、ファンダムの“ニン※5”＝個性や文脈を理解したキャスティングやコンテンツ設計を行うことで、ファンの共感が得られる施策とマーケティング戦略の立案に活用できるようにします。

さらに、分析と戦略立案の高度化を図るため、当社が保有する大規模調査データとAIによる文脈解析を組み合わせることで、ファンの価値観やブランドへのモチベーションを可視化し、ファンダムとブランドとの接点をより精緻にしながら、ファンの継続的な愛情を短期に終わらせず、企業やブランドに対する支持へと循環させる「ファンサーキュレートマーケティング」を実現させるための「Premium」なリサーチツールも近日導入します。加えて、それらのデータを使い、ファンダムの特徴を反映した「ファンダムAIペルソナ」の生成も行うことで、企画プロセスにおける受容性検証やチーム内でのアイデア検討時のシミュレーションパートナーとして活用できるようにしていきます。当社は、今後もファンダムを起点としたマーケティングの高度化を推進し、企業とファンの間に持続可能な関係性を築くことで、ブランド価値の向上に貢献してまいります。



※1 ファンダム：特定の作品や人物を熱心に応援するファン集団。

※2 IP：知的財産（Intellectual Property）の略。キャラクターや作品などの権利を指す。

※3 AI For Growth Fan Marketing：当社内でAIを活用したプランニングサービス系におけるファンマーケティング領域を示す総称。

※4 ファンダム欲求曼荼羅：ファンの行動欲求を体系化した当社独自の分析モデル。

※5 ニン：キャラクターや人物の個性や背景を示す概念。











