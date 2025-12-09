東芝：産業・民生用機器向け40V耐圧の電子ヒューズ （eFuse IC） 発売について

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、電源ラインの回路保護に必要なさまざまな機能を内蔵した電子ヒューズ（eFuse IC）のラインアップに、40V耐圧の「TCKE6シリーズ」を追加しました。新製品は、「TCKE601RA」、「TCKE601RL」、「TCKE602RM」、「TCKE603RA」、「TCKE603RL」の5品種で、本日より出荷を開始します。

東芝：産業・民生用機器向け40V耐圧の電子ヒューズ (eFuse IC)「TCKE6シリーズ」

新製品のTCKE6シリーズは、従来の物理ヒューズ[注1]が備えていた短絡保護機能に加え、物理ヒューズでは実現できなかった過電流、過電圧から回路を保護するための電流制限機能や、過電圧保護機能を搭載しています。これにより、異常な過電流や過電圧が発生した際にも、後段のICに規定を超える電流や電圧が加わるのを防ぎます。さらに、過熱保護機能も備えているため、回路に異常な熱が発生した場合や想定外の短絡状態となった場合でも、すぐにeFuse ICがオフとなり、後段の回路を保護することができます。また、ディスクリート半導体で設計する場合に比べて部品点数が少なく、設計の簡易化や回路面積を縮小できます。

TCKE6シリーズは40V耐圧で、4.4Vから30Vまでの広い動作入力電圧に対応しており、5V、9V、12V、24Vなどの電源管理用途に適しています。また、オン抵抗は52mΩ (typ.) と低く、動作時の電力損失を抑えることが可能で、高効率化に貢献します。さらに、パッケージは小型のTSOP6F (2.9×2.8mm (typ.) ) を採用しており、基板の小型化に貢献します。産業用機器や民生用機器など、幅広い用途に対応可能です。

TCKE6シリーズには、異常状態を検出し通知するFLAG機能の製品と、eFuse ICの動作を制御するEN (イネーブル) 機能の製品があり、それぞれ、eFuse IC単体で自動復帰を行うオートリトライタイプと外部信号により復帰を行うラッチタイプをラインアップしています。さらに、FLAG機能とEN機能はないものの、外部信号によりオートリトライタイプとラッチタイプのMODE切り替えが可能な製品もあります。機器の規模や構成に合わせて選択が可能です。

当社は今後も、さまざまな機器に対応できる製品の開発を進め、eFuse ICのラインアップを拡充していきます。

[注1] ガラス管ヒューズやチップ電流ヒューズなど

応用機器

・産業用機器 (産業用ロボット、プログラマブルロジックコントローラー、複合機など)

・民生用機器 (ロボットクリーナーなど)

新製品の主な特長

・最大入力電圧：VIN=40V (max)

・低いオン抵抗 : RON=52mΩ (typ.) (IOUT=1A)

・出力短絡反応時間：tSHORT=1μs (typ.)

・シンプルな機能構成 : 過電流保護機能、過熱保護機能、短絡保護機能、スルーレート制御機能を搭載

・低背・小型パッケージ採用 : TSOP6F (2.9×2.8mm (typ.)、t=0.8mm (typ.))

新製品の主な仕様

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格／仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：

アナログデバイス営業推進部

Tel：044-548-2219

お問い合わせ

報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：

東芝デバイス＆ストレージ株式会社

半導体広報・予測調査部

長沢

e-mail: semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

