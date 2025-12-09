一般社団法人日本執事協会 付属 日本執事学校　第3期生募集開始のお知らせ

一般社団法人 日本執事協会

一般社団法人日本執事協会（所在地：東京都／代表理事：新井直之）は、付属教育機関である日本執事学校において、2026年1月9日（金）より開講する「日本執事学校 第3期プログラム」の受講生募集を開始いたしました。本プログラムは、富裕層のお客様にお仕えする執事として必要とされる基礎人格・所作・国際的教養・顧客対応・邸宅管理・手配業務などを体系的に学ぶ全12回のカリキュラムです。

すべての授業はオンライン（Zoom）で開催し、全国から参加が可能です。

前回の第2期生の授業でつかわれた資料現場経験豊富な現役執事が講師

授業では実際の現場事例をもとに進められるため、執事として求められるマインドを体系的に理解することができます。

■募集概要



応募資格：20歳以上、男女不問

募集人数：20名（定員になり次第締切）

開講期間：2026年1月9日（金）～ 2026年3月27日（金）

授業形式：オンライン（Zoom）

授業時間：毎週金曜日 21:00～22:30





受講料：

・全12回受講 290,000円（税抜）

・単発受講 29,000円（税抜）／1回

・例：3回受講の場合 87,000円（税抜）

■プログラムの特徴

1. 富裕層のお客様にお仕えする執事に必要な「基礎人格」を育成

執事教育の最重要要素である「誠実・謙虚・気配り」を核とした人格形成を行います。

授業では、自己管理・評価基準の理解・執事クレド（行動指針）を作成し、実務に直結する土台を築きます。

2. 国際的教養とロイヤルサービスの視点を学ぶ専門カリキュラム

英国の執事文化を起点とした執事史、主要文化圏の富裕層の価値観と配慮点、国際儀礼、英語表現など、グローバル環境で求められる教養を幅広く学びます。

3. 富裕層顧客向けの高度なコミュニケーションを習得

富裕層のお客様との関係構築では、一般的なサービス業とは異なる繊細なコミュニケーションが求められます。本プログラムでは、「好まれる話法」「距離感の取り方」「信頼構築のプロセス」を理論と演習の両面で習得します。

4. 実務に即した接遇・所作・テーブルサーブ・ワイン＆ティー基礎を網羅

姿勢・歩行・手の角度などの立ち居振る舞い、テーブルサービス手順、ワイン・紅茶の扱い方などを実演・フィードバック形式で学びます。

5. 手配・予約・邸宅管理など、執事の実務領域を具体的に習得

・ホテル／レストラン／旅行手配

・富裕層邸宅の設備管理、業者折衝、備品管理

・守秘義務とコンプライアンス

など、実務で直ちに使える知識と判断軸を提供します。

■カリキュラム詳細（全12回）

第1回：執事の基礎人格（1/9）

誠実・謙虚・気配り、自己管理、評価基準、執事クレド作成



第2回：執事史（1/16）

英国由来の伝統から現代の執事像まで。職務変遷と役割の比較

第3回：富裕層顧客対応コミュニケーション（1/23）

富裕層が好むコミュニケーション方法、信頼構築の基礎



第4回：国別富裕層概論（1/30）

主要文化圏の価値観と配慮点、敬意ある英語表現、ロールプレイ



第5回：執事の基本所作（2/6）

立ち居振る舞い、姿勢・歩行、手の角度、セルフ撮影とフィードバック



第6回：テーブルサービング基礎（2/13）

配膳・下げ膳、アレルギー対応、コース進行、チェックリスト



第7回：ワイン／ティー基礎（2/20）

ワイン分類、開栓、注ぎ方、紅茶の淹れ方、説明手法



第8回：富裕層向け手配・予約概論（2/27）

ホテル・レストラン・旅行・エンターテインメント手配の実務



第9回：守秘義務・コンプライアンス（3/6）

情報管理、漏洩防止、ケーススタディ



第10回：感情労働マネジメント（3/13）

執事に求められる感情労働の理解とセルフマネジメント



第11回：富裕層邸宅管理（3/20）

日常点検、設備管理、業者折衝、備品管理、チェックリスト作成ワーク

第12回：高難易度業務の実現方法（3/27）

富裕層からの高度な要望をどのように実現するか



■日本執事協会について

一般社団法人日本執事協会(https://butler.or.jp/)は、日本国内における「執事」「コンシェルジュ」「家事支援スタッフ」「ホスピタリティ人材」の教育・普及を目的として設立された団体です。

富裕層のお客様にお仕えする執事の専門性を体系化し、社会的価値の向上に取り組んでいます。

代表理事は、2008年より富裕層向けの執事サービスを提供している日本バトラー＆コンシェルジュ株式会社(https://butler-concierge.com/)の代表取締役社長・新井直之が務めています。



■日本執事学校について

日本執事学校(https://butler.or.jp/butler-school-japan-association/)は一般社団法人日本執事協会の付属教育機関として、執事の基礎教育から専門教育までを一貫して行う日本唯一の執事学校です。

国際的な執事教育の知見と国内の実務経験を融合し、現代の富裕層に対応できる人材育成を行っています。