【2026年1月OPEN・内覧会開催】MSCグループの株式会社絆が堺市西区に新たな通所介護施設「デイサービス絆 石津」を開設！
株式会社MSC
株式会社絆
大阪府と兵庫県で高齢者施設8施設を運営しているMSCグループの株式会社絆（本社：堺市中区）が2026年1月、堺市西区浜寺石津町に新たな通所介護施設「デイサービス絆 石津」を開設いたします。これにより、MSCグループが運営する施設（高齢者施設・通所介護施設・調剤薬局）は15施設目となります。
理念：幸せをつなぐ「絆」
「皆様が幸せになれる絆を作りたい」という想いを込め、地域に根ざした介護サービスを展開しています。利用者様が笑顔で過ごせる空間づくりを第一に、心身の健康を支える多彩なプログラムを提供します。
施設の特徴
・笑顔あふれるレクリエーション
魚の解体ショーなど、季節感や楽しさを取り入れたイベントを多数開催。
元気を支える取り組み
・個別機能訓練や集団体操を通じて、体力維持とリハビリをサポート。
食事へのこだわり
・京料理「京都花泉」と協働し、季節を感じる手作りの食事を提供。
内覧会のご案内
・開催日程：2025年12月15日（月）～12月17日（水）
・場所：堺市西区浜寺石津町中3-2-8（詳細はお問い合わせください）
お問い合わせ先
株式会社絆
TEL：072-230-5117（担当：谷岡）
【会社概要】
商号：株式会社絆
代表者：代表取締役社長 大坂 智一
所在地：〒599-8241 大阪府堺市中区福田1351
設立：2014年1月
事業内容：
・通所介護事業所運営
・訪問介護事業所運営
・住宅型有料老人ホーム運営
・サービス付き高齢者向け住宅運営
公式サイト：https://www.kizuna-care.co.jp