【2026年1月OPEN・内覧会開催】MSCグループの株式会社絆が堺市西区に新たな通所介護施設「デイサービス絆 石津」を開設！

大阪府と兵庫県で高齢者施設8施設を運営しているMSCグループの株式会社絆（本社：堺市中区）が2026年1月、堺市西区浜寺石津町に新たな通所介護施設「デイサービス絆 石津」を開設いたします。これにより、MSCグループが運営する施設（高齢者施設・通所介護施設・調剤薬局）は15施設目となります。

理念：幸せをつなぐ「絆」

「皆様が幸せになれる絆を作りたい」という想いを込め、地域に根ざした介護サービスを展開しています。利用者様が笑顔で過ごせる空間づくりを第一に、心身の健康を支える多彩なプログラムを提供します。

施設の特徴

・笑顔あふれるレクリエーション

魚の解体ショーなど、季節感や楽しさを取り入れたイベントを多数開催。

元気を支える取り組み

・個別機能訓練や集団体操を通じて、体力維持とリハビリをサポート。

食事へのこだわり

・京料理「京都花泉」と協働し、季節を感じる手作りの食事を提供。

内覧会のご案内

・開催日程：2025年12月15日（月）～12月17日（水）

・場所：堺市西区浜寺石津町中3-2-8（詳細はお問い合わせください）

お問い合わせ先

株式会社絆

TEL：072-230-5117（担当：谷岡）

【会社概要】

商号：株式会社絆

代表者：代表取締役社長 大坂 智一

所在地：〒599-8241 大阪府堺市中区福田1351

設立：2014年1月

事業内容：

・通所介護事業所運営

・訪問介護事業所運営

・住宅型有料老人ホーム運営

・サービス付き高齢者向け住宅運営

公式サイト：https://www.kizuna-care.co.jp