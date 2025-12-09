ミライズエネチェンジ、ABB の普通充電器「Terra AC Wallbox」を採用

ABB株式会社- Terra AC Wallboxが全国規模の目的地充電インフラに初採用- 宿泊施設、商業施設、ゴルフ場などを中心に、全国各地に順次設置へ

ABB株式会社（本社：東京都品川区、以下「ABB」）は、ミライズエネチェンジ株式会社 (本社：東京都中央区、以下「ミライズエネチェンジ」) が提供する充電サービス「EV充電エネチェンジ」においてABBの普通充電器Terra AC Wallboxが初めて採用されたことを発表しました。

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国の商業施設、宿泊施設、オフィス、マンションに設置された普通充電器を通じて、EVユーザーに利便性の高い充電環境を提供するEV充電サービスです。

今回、Terra AC Wallboxが全国規模の目的地充電インフラとして初めて採用され、宿泊施設、商業施設、ゴルフ場などを中心に、全国各地への順次設置が予定されています。ABBは、Terra AC Wallboxの提供に加え、国際標準規格であるOCPP(Open Charge Point Protocol)に準拠したミライズエネチェンジ独自の充電管理システムへの対応のため充電器のソフトウェア開発も行いました。

Terra AC Wallbox (提供：ミライズエネチェンジ)

普通充電器Terra AC Wallbox

家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器で、一般的なコンセントタイプより速いスピードで充電が可能な6kW出力に対応しています。過電流・過電圧保護などの安全装置を内蔵し、第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。世界累計販売100万台超を誇り、日本国内では2022年の販売開始から、自動車ディーラーを中心に1,200台以上販売しています。 2024年に一般財団法人日本自動車研究所認証センター（JARI）の認証基準に適合し、一般財団法人次世代自動車振興センター（NeV）の補助金対象です。

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com

ABB E-モビリティは世界最大のEVメーカーや全国のEV充電ネットワーク事業者、フリート企業に選ばれるパートナーです。基礎充電用スマート充電器から高速道路SA/PAなどの経路充電用の急速充電器、物流の電動化、電気バス・トラック充電用ソリューションまで、EV充電ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。

