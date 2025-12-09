【#推しメッセ(R)︎実施報告】かのうみゆ Birthday LIVE『1999』でファンの応援メッセージを届ける新しい推し広告(R)︎を展開！

「#推しメッセ(R)︎」とは？

「#推しメッセ(R)︎」は、ファンが“推し”への応援メッセージをギフトとして贈ることができる、新しい形の推し広告(R)︎（センイル広告／応援広告）です。

贈られたメッセージは、公演当日に会場内やステージ裏に設置されたデジタルサイネージに放映されるほか、後日デジタルブックとして“推し”やファンにも届けられ、思い出として残すことができます。

さらに、#推しメッセ(R)︎の収益の大部分は“推し”本人に還元されるため、応援が活動支援へとつながる点も大きな特長です。

「ありがとう」「ずっと応援しているよ」などのファンの想いを、特別な形で“推し”に届けることができるのが#推しメッセ(R)︎です。

かのうみゆさん#推しメッセ(R)︎当日の様子をレポート！

かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

2025年11月6日（木）に開催された「かのうみゆ Birthday LIVE『1999』」では、clubasia内の会場入口と楽屋付近の計2ヵ所にデジタルサイネージを設置。



事前に募集したファンからの応援メッセージが順番に映し出され、来場者の目を引く演出となりました。

メッセージの多くには「お誕生日おめでとう」「応援しています」など、かのうみゆさんへの温かな言葉が綴られ、会場全体が祝福ムードに包まれました。

会場入口付近ではフラワースタンドの横にデジタルサイネージが置かれ、色とりどりの花とともに映し出されるメッセージがお祝いの雰囲気をいっそう華やかに彩りました。

かのうみゆさん#推しメッセ(R)︎会場入口付近

また、かのうみゆさんご本人やスタッフの目にも届く楽屋付近にもデジタルサイネージが設けられ、ファン一人ひとりの想いが“リアルに伝わる”特別な空間が生まれました。

かのうみゆさん#推しメッセ(R)︎楽屋付近

当日の様子は、かのうみゆさんの公式Instagram(https://www.instagram.com/reel/DQ1rOxFk7Od/?igsh=MXF0amZ0eWY3dW43Yg==)でも紹介されており、#推しメッセ(R)︎の前で記念撮影をする姿が投稿されています。

ライブ前後にはファンが#推しメッセ(R)︎の前に集まり、自身や友人のメッセージを撮影して楽しむ様子も見られ、現場ならではの盛り上がりを感じられる時間となりました。

かのうみゆさん#推しメッセ(R)︎会場入口付近応援メッセージが1冊のデジタルメッセージブックにかのうみゆさん#推しメッセ(R)︎のデジタルブック

寄せられた応援メッセージは、一冊のデジタルメッセージブックとしてまとめられ、かのうみゆさん、そしてご参加いただいたファンのもとへお届けしました。

現地での応援体験を味わえるだけでなく、応援が“形”として手元に残るのも#推しメッセ(R)︎の魅力です。

「かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！」企画概要

【かのうみゆ Birthday LIVE『1999』】かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

「かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！」では、2025年10月25日（土）～11月4日（火）の期間に事前募集した応援メッセージを会場内のデジタルサイネージで放映しました。

本企画では、スペシャル応援プラン・ベーシック応援プラン・ライト応援プランの3種類を用意。

各プランごとに、メッセージのデザインや表示時間、デジタルブック掲載順、特典内容が異なり、“一人ひとりに合った応援”を選べる設計にしました。

#推しメッセ(R)︎プランの詳細スペシャル応援プランスペシャル応援プラン

料金：5,000円（税抜）

メッセージ表示時間：8秒

デジタルブック掲載順：上位ページ

追加特典：お礼画像

参加者へ本人の感謝メッセージ動画

直筆メッセージ入りデジタルフォトブック

ベーシック応援プランベーシック応援プラン

料金：3,000円（税抜）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：通常

ライト応援プランライト応援プラン

料金：1,500円（税抜）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：なし

■かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の詳細：https://birthdayadjp.shop/products/kano-miyu-birthday-live-2025

ファンレターや推し広告(R)︎に次ぐ“第三の応援手段”

弊社はこれまで、ファンが推しを応援するための広告「推し広告(R)︎（センイル広告／応援広告）」を専門に手掛け、ファンの想いを“形”にするサービスを提供してまいりました。

しかし従来の推し広告(R)︎（センイル広告／応援広告）は、掲出までの準備期間や審査の手間がかかるほか、推し本人への収益還元が難しいという課題も抱えていました。

そうした課題を解決する新たな仕組みとして誕生したのが「#推しメッセ(R)︎」です。

本サービスでは、ファンにメッセージギフトをご購入いただくことで、応援の声をライブやイベントの現場で“推し”に届けられるという、新しい応援体験を提供しています。

「ファンレター」「推し広告(R)︎（センイル広告／応援広告）」に続く、“第三の応援手段”として、#推しメッセ(R)︎はこれからも可能性を広げてまいります。

