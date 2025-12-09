『サライ』1月号には、日本が世界的に誇る陶磁器ブランド「ノリタケ」製の「ドラえもん ミニ・イヤープレート」が付いてくる!!

絵柄は干支の馬をモチーフにした描き下ろし。

陶磁器ブランドのノリタケが製造する、『サライ』でしか手に入らない逸品です。

日本の美意識を活かした繊細なデザインや、高い品質と品格で世界中で愛されるブランド、「ノリタケ」。ノリタケの歴史は、貿易商として日本の骨董や雑貨を輸出していた森村一左衛門らが、パリ万国博覧会（1889年）で美しく絵付けされたヨーロッパ製の陶磁器を目の当たりにし、日本でも白く均質なベースに精緻な絵柄の陶磁器を生み出そうと心に誓ったことから始まります。

その「ノリタケ」の小皿に、描き下ろしの「ドラえもん」をあしらいました。2026年を寿ぐ、本誌オリジナルのミニ・イヤープレートです。

直径約9.8cm、かわいくて使いやすいミニサイズの限定品。裏面には『サライ』の駱駝マークと「ノリタケ」ブランドのロゴマークが記されている。

『サライ』 2026年 1月号

2025年12月9日発売

特別価格1650円（税込）

小学館

【大特集】

サライの新漫画論

若い頃にむさぼるように読んだ漫画を、今あらためて読み返すと、そこから受け取るものは、あの頃とどこか同じで、どこか大きく違っている――そんな視点から、今こそ大人が読むべき名作漫画の真髄に迫ります。

第１部

大人になった今だから、心に刺さる名作がある――――「諸星大二郎」を巌谷國士さん（フランス文学者）が、「萩尾望都」を夢枕獏さん（作家）が、「宮崎 駿」を赤坂憲雄さん（民俗学者）が、「藤子・F・不二雄」を瀬名秀明さん（作家）が独自の視点で作品性を繙きます。

「萩尾望都は、ジャンルの先頭に立ってその可能性を押し広げていった作家」と論じるのは夢枕獏さん。

第２部

石田衣良さん、穂村弘さん、タケカワユキヒデさん、津村記久子さんら、漫画育ちの賢人が、「人生を変えた名作漫画」を語り尽くします、

とじ込み付録 ドラえもん「おばあちゃんのおもいで」（藤子・F・不二雄）

「読めば知らずに涙があふれる…」と噂のあの名作をとじ込み付録に。初出は1970年『小学三年生』に「おばあちゃん」のタイトルで掲載、その後作者により数コマ加筆されました。本付録では当時の原画の扉絵から物語が始まります。全16ページを一気読みしてお楽しみください。

とじ込み付録のドラえもん「おばあちゃんのおもいで」は、冒頭の2ページを原画でそのまま掲載。

【第二特集】

牡蠣礼賛

牡蠣の季節が到来。瑞々しい磯の香り、乳白色の旨味、すべらかな舌触り――――濃厚クリーミーな冬のご馳走は、新しい産地と注目銘柄が続々登場しています。「生牡蠣 新時代」の視点から、改良された種苗や各地の銘柄牡蠣、さらに瞠目の旨い店まで、この冬、牡蠣を存分に楽しむためのポイントを案内します。

写真／伊藤菜々子

全国の生産者から直送される選りすぐりの生牡蠣が通年で味わえる「オイスター酒場さくらの」（東京・千歳船橋）の生牡蠣10種盛り合わせ（時価・1個850円～）。

【連載】

サライ・インタビュー／舘野鴻さん（画家、絵本作家・57歳）

1968年、神奈川県横浜市生まれ。

舘野さんは、幼少時より画家の熊田千佳慕氏と交流を持ち、絵に親しみます。札幌学院大学在学中に学生運動、演劇、舞踏、音楽と出会い1年で中退。札幌で６年間、各種アルバイトを経験したのち、横浜に帰って環境調査の仕事に就いたのを機に独学で細密画を学びました。

2005年より絵本制作を開始、とくに＜科学絵本＞のジャンルで、生き物の習性だけでなく、棲む場や人間との関わりなども含めたうえで理解し表現する「関係性のリアリズム」を追求しています。

そんな舘野さんに、デジタル写真の技術が進歩して、忠実な再現だけでは絵が太刀打ちできなくなったときに考えたことや、驚くべき種類の生命が複雑に関わり合う「自然」をそのまま捉える仏教の曼荼羅のような自然観、さらには「自然科学と人文科学を繋なぎ合わせた絵本を作りたい。」という今後の構想などを伺いました。

写真／藤田修平

現在とりかかっている絵本のテーマは小笠原諸島と外来種。島の歴史や暮らしを細部に至るまで考証したうえで絵に落とし込む。１枚描き上げるのにかかる時間は２か月以上という。