韓国スキンケアブランド「KOPHER（コフェル）」×ナラの限定コラボセットがメガ割ランキング4位を獲得、売上4,800万円を達成

株式会社PLAN-B（東京都品川区、代表取締役：鳥居本真徳）は、韓国の美容整形外科4everが提案するスキンケアブランド「KOPHER（コフェル）」と、当社が運営する美容メディア「ナラ」とのコラボ企画として、限定セットの販売を実施いたしました。

今回のコラボレーションでは、ナラのフォロワーの声から寄せられた声をもとに、最大64%OFFの特別セットを発売しました。 KOPHERとのタイアップ企画として過去最高となる売上4,800万円を記録し、メガ割ランキング4位（※）を獲得しました。

※2025年9月12日時点

■企画内容について

「KOPHER（コフェル）」×「ナラ」（@keana_nara(https://www.instagram.com/keana_nara/)）のコラボレーション

ナラが普段から愛用するKOPHERのスキンケアシリーズの魅力をさらにたくさんのフォロワーにも届けたいという想いから、寄せられた声をもとにセット内容を企画。ナラ自身が韓国にてブランド側へプレゼンテーションを実施しました。ブランドの協力のもと、人気商品「メラクリーム」を中心とした最大64%OFFの特別セットが実現しました。

※本限定割引価格での販売は終了しております。

▼KOPHERについて

「KOPHER（コフェル）は、韓国で最大規模の美容外科グループ『4everメディカルグループ』と共同開発され、毛穴やシミ、色素沈着の悩みに向き合うスキンケアとして支持されているブランドです。

▼実際の投稿URL

https://www.instagram.com/p/DN7E_cdEzMg/

https://www.instagram.com/reel/DN713nik_fr/

■ナラ@keana_nara

総SNSフォロワー34.7万人を超える、毛穴ケアに特化したスキンケア情報を発信するインフルエンサー。

「120％本音」の辛口レポートを特徴としており、肌悩みを抱える20代～30代に高い支持を得ている。

Instagram (https://www.instagram.com/keana_nara/)/ TikTok (https://www.tiktok.com/@keana_nara?lang=ja-JP)/ YouTube (https://www.youtube.com/@keana_nara)/ LIPS(https://lipscosme.com/users/@keana_nara) / Lemon8 (https://v.lemon8-app.com/s/mQUMywspR)/ LINE Voom(https://voom-studio.line.biz/account/@502yaoos/voom?status=success)

■PLAN-Bが運営するSNSメディアについて

私たちは、「毛穴」「ニキビ」などの肌トラブルをはじめとしたコンプレックスを解決し、ユーザーの皆さんが個性を楽しむことができるような情報発信を行っています。

個々のニーズに合わせた情報提供を目指し、実際のユーザー体験をもとにしたリアルな情報をお届けしています。

■株式会社PLAN-Bについて

世界中の人々に「！（驚き）」と「(ハート)（感動）」を』を経営理念とし、顧客志向と技術力を強みにお客様の事業成長に貢献する総合デジタルマーケティングエージェンシーです。

18年の支援実績を持つSEOコンサルティングサービスやGoogle Premier PartnerおよびYahoo! JAPANセールスパートナーを取得するWeb広告運用代行サービスをはじめ、コンテンツマーケティング、サイト制作、インフルエンサー活用などを組み合わせ、リード獲得から受注までを一気通貫でサポートしています。

また、SEOツール『SEARCH WRITE(https://searchwrite.jp/)』やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール『Cast Me!(https://castme.jp/)』などのマーケティング支援ツールを展開しており、SaaSとコンサルの両輪による再現性の高いノウハウを活かし、顧客の事業成長を伴走型で実現します。

https://www.plan-b.co.jp/

