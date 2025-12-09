この冬運行します！！国立工芸館⇔金沢駅西口直行ラグジュアリーバス運行決定！

文化庁


2025年12月9日（火）～2026年3月1日（日）の期間、国立工芸館では「工芸と天気展 -石川県ゆかりの作家を中心に-」を開催します。


開催を記念し、2025年12月13日（土）～2026年2月28日まで、週末・祝日を中心に、金沢駅西口から国立工芸館まで無料の直行ラグジュアリーバスを運行いたします（先着15名様）。



館内では「ひと、能登、アート。」を同時開催。国立工芸館の名品に加え、東京国立博物館所蔵の重要文化財《遮光器土偶》や《色絵月梅図茶壺》（仁清）など、貴重な作品をご覧いただけます。



さらに、国立工芸館周辺には、石川県立美術館、能楽堂、歴史博物館などの文化施設が点在し、日本三名園のひとつ「兼六園」も徒歩圏内にあります。金沢ならではの深い芸術、文化を体験することができます。


この冬、ぜひ国立工芸館へお越しください。





国立工芸館⇔金沢駅西口直行ラグジュアリーバス

国立工芸館⇔金沢駅西口直行ラグジュアリーバス車内

■ラグジュアリーバス運行概要

料金：無料（各便先着15名）


運行日：2025年12月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）


2026年1月2日（金）、3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）、12日（月）


2026年2月11日（水）、21日（土）、22日（日）、23日（月）、28日（土）


乗り場＆時刻表：金沢駅西広場　始発11：00発　13：00発　終発15：00発


国立工芸館 始発12：00発　14：00発　終発16：00発





■展覧会概要

展覧会名：移転開館５周年記念 令和６年能登半島地震復興祈念　工芸と天気展―石川県ゆかりの作家を中心に-


会期：2025年12月9日（火）-2026年3月1日（日）


会場：国立工芸館２階（石川県金沢市出羽町3-2）


開館時間：9:30-17:30　※入館は17：00まで


休館日：月曜日（ただし1月12日、2月23日は開館）、年末年始（12月28日～1月1日）、


1月13日、2月24日


観覧料：一般1,200円（1,100円）、大学生700円（600円）、高校生500円（400円）


＊（　）内は20名以上の団体料金および割引料金


＊いずれも消費税込


＊中学生以下、障害者手帳をご提示の方とその付添者（1名）は無料


＊「工芸と天気展」の観覧券で国立工芸館1階「ひと、能登、アート。」もご観覧いただけます。


主催：国立工芸館


特別協力：北國新聞社



お問い合せ：050-5541-8600（ハローダイヤル）


展覧会公式サイト：https://www.momat.go.jp/craft-museum/exhibitions/565



■同時開催

令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨復興支援事業


ひと、能登、アート。 文化財がつなぐ。Art for the Noto Peninsula



能登半島地震、奥能登豪雨からの復興を文化の力で応援するため、東京国立博物館をはじめとする都内の美術館・博物館が所蔵する多彩な作品が金沢の3つの美術館に集結。当館では工芸作品を中心に国宝や重要文化財をはじめ誰もが知る名品の数々をご覧いただきます。



会場：国立工芸館１階


主催：石川県立美術館、金沢21世紀美術館、国立工芸館、石川県、金沢市、東京国立博物館


*「工芸と天気展」の観覧券でご観覧いただけます。






移転開館５周年記念 令和６年能登半島地震復興祈念　工芸と天気展―石川県ゆかりの作家を中心に-

令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨復興支援事業　ひと、能登、アート。 文化財がつなぐ。Art for the Noto Peninsula