【麻生専門学校×鹿児島県】鹿児島県庁職員が来校し、UIJターン就職を支援する特別イベントを実施しました

学校法人麻生塾

麻生専門学校グループは、2025年11月14日（金）にUIJターン就職を支援するイベント「鹿児島県 就職相談会＋鹿児島クイズチャレンジ」を開催しました。当日は、鹿児島県庁 産業人材確保・移住促進課および福岡事務所の職員5名をお招きし、鹿児島での就職・生活情報を県職員から直接聞ける個別相談会に加え、学生・教職員が楽しめる鹿児島オリジナルクイズ企画も実施しました。

本イベントは、麻生専門学校グループが取り組んでいる「九州でのUIJターン就職の促進」の一環で開催されました。就職相談会では、鹿児島県の産業構造、企業情報、地域の暮らしなどについて、県庁職員が学生一人ひとりに丁寧に説明。鹿児島県出身の学生からは「地元なのに知らない企業情報が聞けて良かった」との声も寄せられ、地方就職の選択肢を再認識する機会となりました。

また、会場では学生・教職員誰でも参加できる「鹿児島オリジナルクイズチャレンジ」を実施。

鹿児島の文化や特産、地理などをテーマにした問題に答えると、景品が当たるガチャに挑戦できる企画を設け、多数の参加者で賑わいました。

参加者からは「こういったイベントを今後もっと増やしてほしい」「地方の仕事のリアルが聞けて良かった」「友達とも参加しやすかった」など好意的な声が多数あがりました。また、今回来校された鹿児島県庁の職員の方からも、「たくさんの学生とお話しできてとても良かった」「参加学生が多分野・多国籍で勉強になった」といった感想をいただき、双方にとって有意義な取り組みとなりました。

麻生専門学校は、幅広い視野のもと、感謝心と志をもって行動できる人材 "グローバル・シティズン"の育成に力を注いでいます。専門力の習得に加え、その力を最大限に発揮するための人間性や社会人基礎力を育てる質の高い人材育成が評価され、九州各県とのUIJターン就職支援連携協定の締結へとつながりました。学生一人ひとりが自分らしいキャリアを選択できるよう、企業・行政との連携を積極的に広げており、今回のイベントもその一環として開催されました。

今回の相談会では、県庁職員から“地域で働くリアル”を直接聞ける機会を設けたことで、仕事内容だけでなく、暮らしの環境についても理解を深めることができました。こうした学びは、地域と密接に連携する麻生専門学校だからこそできることです。

麻生専門学校グループは今後も、九州各自治体との連携を通じて、学生のキャリア支援と地域の持続可能な人材確保に貢献してまいります。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。