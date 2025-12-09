福岡 麻生外語観光&ブライダル専門学校×JR九州博多駅×レイジーシンデレラ福岡　「いい夫婦の日」11/22（土）に「特急ソニック号」列車内ウェディングファッションショーを開催しました

学校法人麻生塾

福岡 麻生外語観光&ブライダル専門学校、JR九州博多駅、レイジーシンデレラ福岡の3者が協働し、「いい夫婦の日」である11/22（土）に、博多駅でウェディングファッションショーを開催しました。

本イベントは、博多～大分間を結ぶ「特急ソニック」運行30周年記念イベントとして行われ、麻生外語観光＆ブライダル専門学校の学生が衣装選びから着付け、ヘアメイク、ブーケのデザイン提案などを担当しました。

さらに当日は、本校学生がモデルにも挑戦。博多駅駅員の方とあわせた10名が、列車内の通路をランウェイに見立ててドレスを披露し、約200名の観客がソニックの座席から華やかなショーを楽しみました。

ソニック車内でのウエディングファッションショーが終了した後は、会場を移動し、JR博多駅コンコース内にて再度ショーを開催。イベントを知らない通りすがりの利用客の方も脚を止めて、ショーを観賞する姿もありました。イベントの最後はサプライズということで、ブーケトスも実施され、ショー参加者も体験できる形でイベントが終了しました。

【モデルとして参加した学生のコメント】

麻生外語観光＆ブライダル専門学校 ブライダル・ウエディング科 下川 歩乃果さん

白いドレスを纏った下川さん

列車内でのファッションショーということで、列車のダイヤに影響を与えないよう、時間内にやり切る必要がありました。ドレスが座席に引っかかってしまわないように意識したり、歩くペースを調節したりと、絶対に成功させたいという想いを胸に、工夫を重ねました。今回はステージ用のメイクということで、普段メイクをする時とは異なる技術に苦戦することもありましたが、放課後に残って練習をした成果もあり、最高の仕上がりになりました。

このような過程はかけがえのない思い出になりました。今回、モデルという役割をいただく中で、信頼できる仲間が常に支えてくれ、ステージを歩いている時にはあたたかい声援を送っていただけたおかげで、安心してショーに臨むことができました。また、ショーを通して結婚式当日の新婦様の気持ちを疑似体験できたことで、「安心して式を楽しんでいただくためには、信頼されるスタッフであることが大切だ」と改めて気づくことができました。会場にいる人たちのたくさんの笑顔を目にし、“やっぱりウエディングって素敵だな、大好きだな”と心から思いました。この気持ちを胸に、まずは目の前の就職活動に励み、夢を叶えていきたいと思います。

麻生専門学校とJR九州博多駅は、これまでも駅構内でのASOポップカルチャー専門学校の学生作品展示やNFTアートコラボレーションなど多様な分野で連携をしており、新たな価値の創出を広げてきました。本企画は、JR九州博多駅員の「普段は駅でやらないようなことに挑戦し、地域のにぎわいづくりにつなげたい」という想いから実現。今回は、ブライダルという新たな分野で「レイジーシンデレラ福岡」の皆様にもご協力いただき、一緒にイベントを創り上げました。

列車内という限られた空間でのファッションショーに挑んだ学生たちは、麻生専門学校が大切にする“実践力を高める教育”のなかで、状況に応じたヘアメイク技術や細やかな配慮、責任を持って仕事をやり遂げる姿勢を学びました。

麻生専門学校グループは今後も、地域に根差した企業や団体との連携を深め、学生の学びの質を高める取り組みを積極的に推進してまいります。

麻生外語観光＆ブライダル専門学校（ https://asojuku.ac.jp/aftc/ ）

航空、ブライダル、ホテル、旅行、英語や韓国語などの語学といった各業界に特化した専門分野を学び、国際社会で活躍できるスペシャリストを育成しています。

各業界の企業とのつながりが深く、最新トレンドを反映した豊富なカリキュラムと実践的な授業で、卒業後即戦力となる学びを提供。

さらに、国内外での研修やインターンシップを通じて、実践力を磨く環境が整っています。

ハロウィンやクリスマスパーティなどキャンパスライフを充実させるためのイベントも多く開催されており、学年や学科を越えた学生同士の交流を深める機会が多くあります。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。