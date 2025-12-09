株式会社 エーデルワイス

株式会社エーデルワイス沖縄(https://edelweiss.okinawa/)（代表取締役社長：大城 馨）は、2025年12月16日(火)、デパートリウボウ1階のエーデルワイス沖縄をリニューアルオープンいたします。

新設のライブキッチンで仕上げるケーキや焼きたて商品

店舗イメージ

那覇市の『エーデルワイス沖縄 デパートリウボウ店』がリニューアルオープン。

新設のライブキッチンでは、自慢の生クリーム、彩り鮮やかなフルーツを使い、パティシエが丁寧に仕上げるケーキをお届けします。

「Delice de Beurre」では、人気のフィナンシェにガレット・ブルトンヌとガトー・ナンテを新たに発売、沖縄素材を用いた焼き菓子も並び、バターの香ばしい幸せな香りと沖縄らしさを楽しめます。

また、カフェコーナーでは旬のフルーツや沖縄素材を使った彩り鮮やかな贅沢パフェ、フィナンシェ・デセールなどこだわりのメニューを提供、スイーツとともに心地よいひとときをお過ごしいただける空間をご用意してお待ちしております。

【オープン記念商品】ナポレオン・クラシック

▲12/16～18限定発売

ナポレオン・クラシック

価格：\3,240（本体価格\3,000）

30台限定／日

オリジナル トートバッグギフト

▲12/16～18限定発売

オリジナル トートバッグギフト

価格：\3,240（本体価格\3,000）

20個限定／日

商品ラインアップ（一例）

＜焼きたて フィナンシェ・西表島黒米＞

＜焼きたて フィナンシェ・西表島黒米＞

価格：\270 （本体価格\250）

＜焼きたて ガレット・ブルトンヌ 紅芋＞

＜焼きたて ガレット・ブルトンヌ 紅芋＞

価格：\367 （本体価格\340）

＜パフェ・フレーズ＞

＜パフェ・フレーズ＞

価格：\1,980 （税込\1,800）

（ドリンクセット）

＜デセール・フィナンシェ＞

＜デセール・フィナンシェ＞

価格：\1,100 （税込\1,000）

（ドリンクセット）

沖縄県中頭郡西原町字東崎4-12

TEL：098-944-2561

FAX：098-882-8899

【HP】 https://edelweiss.okinawa/

【オンラインショップ】 https://shop-edelweissokinawa.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/edelweiss.okinawa/