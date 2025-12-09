【参加無料／Zoom開催】12月18日（木）6年で年商2億→44億円・売上2200％成長を実現した工務店の“勝ち方” × AI時代の集客戦略【最新AIO戦略セミナー】
株式会社Gハウス（本社：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙晃啓）は、住宅業界のコンサルティングを行う株式会社SHO-SAN（ショーサン）との共催による特別オンラインセミナーを2025年12月18日（木）に開催いたします。セミナー前半では、著しい成長を遂げてきたGハウスの経営ノウハウを公開。後半はSHO-SANが、AI時代に必須となる最新の集客戦略「AIO（AI Optimization）」や次の集客トレンドを解説し、厳しい市場環境下を勝ち抜くための経営戦略・施策について具体的に解説いたします。
《セミナー詳細》 https://www.sho-san.co.jp/events/marketing/events-8254/
《株式会社Gハウス 公式HP》https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251218)
セミナー内容
■前半 圧倒的成長を遂げたGハウスのノウハウを本邦初公開
・Gハウスの成長要因
大阪での事業継承後6年で売上42億円増、年間950組来場、未経験営業でも年間24棟成約を可能に
した「集客力」「売る仕組み」を完全公開。
・成長の課題と次の一手
関西から全国へ──工務店が単独で乗り越えるのが難しい壁と、Gハウスが考える「これからの
地域工務店の勝ち方」をお話します。
・【最新】成功事例
Gハウスの急成長実績と、数値・プロセスを交えたリアルな成功ストーリーを公開します。
■後半 工務店が今すぐ取り入れるべき、最新AIO戦略セミナー
・2030年を見据えた、次の集客トレンド
住宅業界を取り巻く環境変化と、2030年までに必ず訪れる集客構造のシフトを解説。ここ数年の「S
NS」のような、次の時代の集客の一等地はどこなのか、どう備えていくべきかをお伝えします。
・AIOの重要性
SEOから進化した「AIO（AI Optimization）」とは何か。AIが当たり前に使われる時代に
おいて、なぜAIOが工務店の集客に不可欠なのかをわかりやすく説明します。
・【工務店特化】AIO対策ノウハウ
検索上位を狙うだけでなく、AI時代に選ばれるサイト構造・コンテンツ設計・UX改善の具体的ポイ
ントを紹介。実際に成果を出しているノウハウをベースに、すぐに取り組める実践策を解説します。
・【最新】集客成功事例
最新の集客の成功事例をご紹介。AIOをはじめとして、SNS、動画、広告などを有効活用し業績を大
きく伸ばしている具体的な事例をご紹介。実際の数値やプロセスを交えて共有します。
資料をもとに詳しく解説
セミナー参加特典
● Gハウス
本セミナーにご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方へ、当日登壇のパワーポイント資料
をプレゼントいたします。ご活用ください。
● SHO-SAN
本セミナーにご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方のうち、後日弊社担当とのお打ち合
わせをいただいた方へ、AIO無料診断を実施いたします。
《AIO・LLMO無料診断》
セミナー参加者限定で、自社サイトのAIO診断を無料で実施！以下の観点で診断し、改善ポイントを
フィードバックします。
検索適合性：AI検索・自然検索の両面での表示最適化度合い
コンテンツ力：ユーザーの質問意図にどれだけ応えられているか
UX（ユーザー体験）：サイト導線・読みやすさ・滞在時間分析
集客導線：SNS・広告・外部流入との連携度
競合比較：同業他社と比べた強み・弱みの明確化
こんな方におすすめ
※下記の項目に一つでも該当した方は是非ご参加ください！
■地域工務店を経営・運営している方（集客や営業で属人的な仕組みに悩んでいる方/Gハウス）
■人材不足や資材高騰で経営に危機感を感じている方（Gハウス）
■他社との差別化に悩んでいる方（Gハウス）
■長期的に勝ち残るための戦略を探している方
（激戦区で急成長したリアルなノウハウを学びたい方/SHO-SAN）
■ポータルサイトや広告依存から脱却し、持続的な集客の仕組みを構築したい方。集客コストの
上昇に課題を感じている経営者（SHO-SAN）
■AI時代に即した「AIO（AI＋SEOの進化版）」の活用方法をいち早く学びたい方。地域密着で差別化
を強化したい工務店・ハウスメーカーの幹部最新トレンドに遅れを取りたくない広報・マーケティン
グ担当者（SHO-SAN）
■成功事例を参考に、自社に適した集客戦略を確立したい方。
セミナー概要
【6年で年商2億→44億円・売上2200％成長を実現した工務店の“勝ち方” × AI時代の集客戦略】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159579/table/32_1_92049ba4b9cc1e8821e07d62b21808a1.jpg?v=202512091059 ]
ご参加されるお客様へ
・お送りしたURLは、横流ししないようにお願いいたします。
・ZOOMから複数名視聴される場合は運営にその旨ご一報いただくようお願いいたします。
・住宅コンサルティング同業者様のご参加・視聴は固くお断りしております。
・参加予約は前日12時までとなります。（それ以降のお申し込みは直接弊社へお電話ください。）
・ZOOMリンクは開催日の2日前にお送りする予定です。
・メールが届かない方は、迷惑メールをご確認ください。
・迷惑メールにもメールの確認ができない場合は弊社にお問い合わせください。
登壇者
趙 晃啓
株式会社Gハウス/代表取締役社長
1988年生まれ。大学在学中に起業し、27歳で父親が経営するGハウスに入社。4年間の実務経験を経て代表取締役社長に就任。理念『あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを』を実現すべく、年商1兆円を目指しています。
高谷 一起 氏
株式会社SHO-SAN 代表取締役
千葉県出身。株式会社リクルートにて注文住宅領域の関東エリア配属になり、延べ50社以上の工務店を支援。その後、東京の工務店に入社しマーケティング責任者として、年間20棟から2年で80棟に成長させる自社集客を実現。
2019年に株式会社SHO-SAN創業。大手ハウスメーカーから、全国の工務店まで100社以上のマーケティングを支援。
株式会社Gハウスについて
株式会社Gハウスは、大阪や奈良、京都を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において過去5年間で売上は43億円増、年間950組の来場を記録し関西エリアで売上成長率No.1*を達成しました。
あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。
性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。次の世代に受けつないでいくために。
【会社概要】
企 業 名 ： 株式会社Gハウス
所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12
代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓
事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業
拠点 ： 豊中オフィス
〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8
奈良オフィス
〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階
不動産・外構オフィス
〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階
Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251218)
Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/(https://g-house-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251218)
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Ghouse-osaka
公式Instagram：https://www.instagram.com/ghouse_osaka/
*株式会社住宅産業研究所 2023年度成長性・売上高伸率ランキング(21~23年度)に基づく
【本件に関するお問い合わせについて】
株式会社Gハウス 広告・マーケティング部
E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp