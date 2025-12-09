メジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』リリース記念 高橋優特集リスニングパーティーをAWAラウンジで3日間連続開催！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2025年12月10日(水)から12月12日(金) の3日程に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、高橋優特集のリスニングイベントを開催いたします。

今回のイベントは、高橋優のメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』のリリースを記念して開催されるもので、DISC1「優勝盤」、DISC2「優遇盤」、DISC3「優男盤（やさおばん）」の収録曲を3日間に分けてオンエアいたします。さらに、AWAでしか聞くことのできない限定のボイストラックもオンエア。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやユーザーとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、高橋優の特集ラウンジをお楽しみください。

■【限定ボイスあり】高橋優 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ概要

DAY1：優勝盤 2025年12月10日(水) 21:00～

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_takahashiyu_1210_pr

DAY2：優遇盤 2025年12月11日(木) 21:00～

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_takahashiyu_1211_pr

DAY3：優男盤 2025年12月12日(金) 21:00～

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_takahashiyu_1212_pr

■高橋優

1983年12月26日生まれ。

秋田県横手市出身。札幌の大学への進学と同時に路上での弾き語りを始める。

2008年に活動の拠点を東京に移した後、2010年4月のデビュー前に「福笑い」が東京メトロCMソングとして大抜擢される。

7月シングル「素晴らしき日常」でメジャーデビュー。2013年11月24日初の武道館公演を敢行し大成功を収める。

2015年7月25日秋田県より「あきた音楽大使」に任命される。2016年9月3日、４日地元秋田県・横手市にて初の主催となる野外音楽フェス「秋田CARAVAN MUSIC FES 2016」開催。毎年開催する程の人気フェスに成長。(2020/2021は新型コロナの影響もあり未実施)

2022年2月に東京2020オリンピックの野球日本代表“侍ジャパン”の密着ドキュメンタリー「侍たちの栄光～野球日本代表 金メダルへの8か月」のテーマソングとして書き下ろされたデジタルシングル「HIGH FIVE」を発売。同年9月に柳葉敏郎、藤あや子、佐々木希といった秋田出身の著名人をゲストに迎えた「秋田の行事（feat.柳葉敏郎, 藤あや子, 佐々木希 & 秋田県人会）」を配信。その後、3年ぶり・5回目となる野外音楽フェス「秋田CARAVAN MUSIC FES 2022」を北秋田市にて開催され、10月に約2年ぶり8枚目のアルバムとなる「ReLOVE & RePEACE」をリリース。

2022年の年末から2023年にかけて、全国ツアー「ReLOVE & RePEACE ～ReUNION～」でファンとの「再会」を叶え、2023年6月のツアー「ONE STROKE SHOW～一顰一笑～」最中にNHK夜ドラ「褒めるひと褒められるひと」の主題歌として書き下ろした「spotlight」をリリース。

10月には楽曲「雪月風花」もリリース。

2024年3月には配信シングル「キセキ」（TBS 『news23』EDテーマ）をリリース。

７回目となる野外音楽フェス「秋田CARAVAN MUSIC FES 2024」を2024年9月21日22日にて能代市で開催。

2025年1月22日（水）に2年3ヶ月ぶりとなる9枚目のアルバム「HAPPY」をリリース。

最新アルバム「HAPPY」を掲げてのライブツアー「ARE YOU HAPPY？」を2月22日より全国28会場30公演開催。

今年7月21日にメジャーデビュー15周年を迎え、最新曲「エンドロール」を配信リリース。

12月10日（水）には15周年ベストアルバム「自由悟然」（読み：じゅうごねん）をリリース。

12月26日（金）にはベストアルバム「自由悟然」を携えて、ツアー高橋優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」を開催。12月26日（金）秋田県・あきた芸術劇場ミルハス 大ホールを皮切りに全28か所30公演での開催となる。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWA ラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm