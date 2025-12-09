【名刺は集まるのに、商談にならない理由とは】展示会リードを確実に活かす“正しいフォロー”を公開
株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、展示会後のフォロープロセスを体系化した新資料『展示会フォローの「正しいやり方」 ―商談につながる“初動から再アプローチまで”―』を公開しました。
展示会では多くの名刺を獲得しても、そこから自然に商談へ発展するケースは多くありません。
商談化を左右するのは、展示会“後”の初動フォローと再アプローチの流れが設計されているかどうかにあります。
本資料では、展示会で得たリードを単なる“点”で終わらせず、記憶 → 会話 → 前進 → 再アプローチの流れを組み立てることで、商談につなげる実践方法をまとめています。
公開の背景
展示会後の営業現場では、次のような課題が生じがちです。
- 初動が曖昧で、「何を目的に電話するのか」が明確でない
- 展示会の記憶が薄れ、会話の入口がつくれない
- 名刺情報しか残らず、背景・課題が共有されない
- 再アプローチが属人化し、商談機会を取り逃す
これらは「フォローできない」ことが原因ではなく、初動から再アプローチまでの流れが設計されていないことがボトルネックです。
展示会は“出会い”にすぎず、商談化の成否は展示会後のフォロー設計にこそ左右されます。
資料の主な内容
- なぜ展示会後に成果が止まるのか
- 初動フォローは「思い出してもらう」ことから始まる
- 成果が出る企業が取り組む初動ステップ
- 再アプローチで商談化が生まれる理由
こんな方におすすめ
- 展示会後のフォローが属人化しており改善したい
- 名刺獲得後の“次のアクション”が定まっていない
- テレアポの唐突感をなくし、自然な会話を設計したい
- インサイドセールスチームで商談化率を高めたい
- 展示会リードを確実に活かす仕組みを作りたい
ダウンロード方法
以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
無料相談について
プロメディアラボでは、インサイドセールスの課題整理・仕組み化支援に関する無料相談を実施しています。
課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。
お気軽にご利用ください。
担当者コメント
「展示会はゴールではなく“入口”です。
本資料で紹介している初動・再アプローチの流れを整えることで、商談化率は大きく変わります。
ぜひ展示会フォローの見直しにご活用ください。」
