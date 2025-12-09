「待ち時間30分」を【ワクワク時間】に。卓上QR×オンラインガチャでリピート率UP施策

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、京うな和 本店 神宮道 様への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

■施策の概要

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/881/

京都・東山エリアに店舗を構えるうなぎ料理専門店「京うな和 本店 神宮道」では、焼き上がりまで約30分を要する「待ち時間」に着目し、卓上QRから参加できる店内限定オンラインガチャをクロワッサンで構築。

待ち時間中のスマホ利用を店舗体験へと変換しながら、自然と次回来店につながる仕組みを実現しました。

待ち時間 × 卓上QR × オンラインガチャによる来店～再来店の設計プロセスをご紹介します。

■導入の背景

■活用の仕組み

- 提供までに約30分かかる焼き上がり時間を、価値ある体験へ変えたい- 広告費をかけずにリピーターを増やしたい- 店内で自然に次回来店の動機が生まれる仕組みをつくりたい

各卓上のQRから「1日1回だけ回せる」店内限定ガチャ

■得られた効果

- 各卓上にQRコード付きPOPを設置- QRからアクセスできる「店内限定オンラインガチャ」をクロワッサンで構築- 当たりが出たお客様へ、「次回来店で使えるクーポン」を自動配布クーポンの種類・発行上限・確率は管理画面から随時調整

待ち時間と再来店をつなぐ、シンプルな装置として機能

- 待ち時間中のスマホ利用を「お店の体験」へ転換- クーポン提示による再来店のきっかけが継続的に発生- ガチャ体験がグループやスタッフとの会話のきっかけにコメント（京うな和 本店 神宮道 ご担当者様）

「特別なオペレーションを足さなくても、卓上のQRひとつで待ち時間が価値ある体験に変わるのが良いですね。広告を打つのではなく、来店中の体験設計で再来店を作っていけるのは、飲食店にとって非常に相性が良いと感じています。」

■今後の展望

施策アイデア「クーポン抽選」×「うなぎクイズ」

- 「抽選番号 × Instagram発表」で、SNSまで循環する施策を検討中- 同じ機構で運用できる「うなぎクイズ」で体験価値を拡張

店内 → 次回来店 → SNS → 再来店までを見据えた、宝くじ的なワクワク感と学びの要素を併せ持つ仕組みへと発展させていく構想です。

■まとめ

京うな和 本店 神宮道 様にとって、クロワッサンは今や

「リアル店舗の待ち時間を、リピートにつながる体験に変えるツール」。

- 各卓上にQRを1枚置くだけで、待ち時間の「暇つぶし」を「ワクワク体験」へ- 無料オンラインガチャで、自然に「次回来店で使えるクーポン」を配布- 将来的には、クーポンの抽選番号×Instagram発表で、宝くじ的なワクワクも追加可能

本事例は卓上にQR付きの小さなPOPを置くだけで始められるため、設備投資や大型システム導入が難しい飲食店でも手軽に取り入れられる仕組みです。

貴社も「卓上QR×オンラインガチャ」で待ち時間を価値ある時間に変えてみませんか？

「クロワッサン」について

ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

「クロワッサン」の効果と特徴

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp