福岡　麻生外語観光＆ブライダル専門学校の学生が都ホテル博多のスタッフと「現代社会の課題と将来について学ぶ」交流研修会を実施

学校法人麻生塾

福岡の麻生外語観光＆ブライダル専門学校の学生が、急変する国際社会に対応した実践力を磨く授業「ビジネスプロジェクト演習」の一環として都ホテル博多のスタッフと研修交流会を実施しました。

交流研修会は全2回開催し、本校グローバルコミュニケーション科2年生と入社1～2年目の都ホテルスタッフが参加しました。ホテル業界に関する3つのテーマを設けてディスカッションを行い、新しい時代のサービスや接客、現代の社会問題、将来の理想像などについて考える機会となりました。

【ディスカッションテーマ】

1.ホテルにおけるSDG sの取り組み

近年注目を集めている「SDGs」とホテル業界に関連付いている目標の解決のためにできることをディスカッションしました。レストランのフードロス問題や、アメニティなどホテルならではのSDGsの推進について学びました。

〈以下の資料データはホテルと学生間の情報共有とディスカッション題材として使用〉

2.インバウンドの増加とフードダイバーシティについて

外国人観光客数の増加が続いている日本の観光業界では「フードダイバーシティ」への理解が一層求められます。形式的に食べられるもの・食べられないものを覚えるだけではなく、「なぜ食べられないのか」背景を理解することで、観光客に対する正しい対応を学びました。

3.高齢化社会と外国人の増加に応えるユニバーサルデザイン

ホテル業界において、「身障者（目や耳が不自由・言語障害・車椅子利用）」や「外国人」に対してサービスを提供する機会があります。「すべての人が快適に使えるデザイン」と「すべての人のお役に立つサービス」の実現に必要なことは何かについてディスカッションをしました。

今回の交流会を通して学生たちは、ホテル業界が抱える課題とその解決のために求められる姿勢・取り組みについて理解を深めることができました。現役のホテルスタッフと交流することで、自分自身の未来像を具体的に思い描くとともに、多様化するお客様への対応力やさらなる満足度向上のためのサービスの在り方についても実践的に学び、新しい時代に適応し、活躍していく力を身につけました。

麻生外語観光＆ブライダル専門学校では、知識を身につけるだけでなく、社会で即戦力として活躍できる“実践的な学び”を重視しています。これまでも実施していたデータや資料による学習に加え、今年度からは実際の現場の声や意見に触れ、より社会に役立つ力を育むために実践的な学びを中心にした授業内容に一新しています。今回の交流会では、すでにホテル業界で働く先輩社員との交流を通して、現場で直面しているリアルな課題や、その解決に向けた具体的なアプローチを学ぶ機会となりました。

学んだ内容が実際の仕事でどのように活かされるのかを知ることで、学生たちは学びへの意欲をさらに高め、自分が働く未来の姿をより鮮明に描けるようになります。

麻生専門学校グループは、これからも時代に即した教育開発や企業連携を行い、これからのホテル業界で求められる人材の育成に力を注いでまいります。

麻生外語観光＆ブライダル専門学校（ https://asojuku.ac.jp/aftc/ ）

航空、ブライダル、ホテル、旅行、英語や韓国語などの語学といった各業界に特化した専門分野を学び、国際社会で活躍できるスペシャリストを育成しています。

各業界の企業とのつながりが深く、最新トレンドを反映した豊富なカリキュラムと実践的な授業で、卒業後即戦力となる学びを提供。

さらに、国内外での研修やインターンシップを通じて、実践力を磨く環境が整っています。

ハロウィンやクリスマスパーティなどキャンパスライフを充実させるためのイベントも多く開催されており、学年や学科を越えた学生同士の交流を深める機会が多くあります。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。