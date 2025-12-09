【マーケ担当者必見】「Zoom設定が不安」を解消。準備・リハーサル・本番のフローを完全網羅した『Zoomを活用したウェビナー運営マニュアル』を無料公開

ショクサイ株式会社

ウェビナー運用代行サービス「まるごとウェビナー」を展開するショクサイ株式会社（代表取締役：辻本 大樹）は、企業のマーケティング担当者向けに、Zoomウェビナーの具体的な設定手順や当日の運営フローをまとめた『Zoomを活用したウェビナー運営マニュアル』の無料配布を開始いたしました。

マニュアルを無料で受け取る :https://owned-media-club.com/webinar_zoom_manual/

https://owned-media-club.com/webinar_zoom_manual/

■マニュアル作成の背景

企業のマーケティング活動においてウェビナーは一般的になりましたが、現場の担当者からは「Zoomの管理画面が複雑で設定に自信がない」「外部講師（パネリスト）の招待方法が分かりにくい」「リハーサルで何を確認すべきか不明」といった、ツール操作や運営フローに関する悩みが尽きません。設定ミスは当日の配信トラブルに直結するため、多くの担当者がプレッシャーを感じています。

そこで、数多くの企業ウェビナー・オンライン学会を支援してきた当社のノウハウを体系化し、「これを見れば迷わずZoom運営ができる」マニュアルを作成いたしました。

■「Zoomを活用したウェビナー運営マニュアル」の内容

本資料では、一般的なウェビナーで求められるシーンにも対応できるフロー（ウェビナーの流れ、Zoom設定 など）を解説しています。YouTubeに「Zoom ウェビナーでオンラインセミナーのやり方をステップ形式でプロ講師が解説してみた(https://youtu.be/rMtAPzugLuE)」を投稿しております。ぜひ動画も合わせてご確認ください。

■こんな方におすすめ

・企業のマーケティング担当者で、Zoomウェビナーの操作に不安がある方

・パネリスト（外部講師）を招いたウェビナーを失敗なく開催したい方

・ウェビナーを始めたいが、具体的な準備の手順が分からない方

ウェビナー支援をご検討中の方はぜひ一度ショクサイ株式会社へお問合せください。無料でご提案させていただきます。

ショクサイ株式会社に無料で相談する :https://owned-media-club.com/contact-us/

https://owned-media-club.com/contact-us/

会社概要

・会社名：ショクサイ株式会社

・設立：2025年3月

・所在地：大阪府八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所2F インキュベートルーム

・事業内容：ウェビナー運用代行・コンサルティング

・代表者：代表取締役 辻本 大樹

・Webサイト：https://owned-media-club.com

・YouTube：https://www.youtube.com/@seminar.event.gengoka

・書籍：『顧客獲得型オンラインセミナーのやり方：専門性と人柄で仕事を受注するセミナーの技術（辻本 大樹・著）』

