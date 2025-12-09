西三河×知多EXPO開催のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2025年12月27(土),28日(日)アルバルク東京戦で、西三河地域、知多地域の自治体のPRブースを出展いたします！

ふるさと納税や観光案内、ノベルティグッズのプレゼントなど、地域の魅力をお届けします！

開催概要

◆開催日時

2025年12月27日(土),28日(日)アルバルク東京戦 ＠IGアリーナ

OPEN：開場後

CLOSE：ハーフタイム終了まで

◆出展場所

4Fコンコース

出展自治体(順不同)

◆刈谷市

出展内容：刈谷市観光PR,ノベルティ配布,うまい棒すくいゲーム

出展日：両日

うまい棒すくいゲームを開催、制限時間内に何本GETできるか挑戦！参加には刈谷駅前観光案内所SNSのフォローが必要です。(無くなり次第終了)

◆安城市

出展内容：安城市ふるさと納税PR,Instagramフォローキャンペーン

出展日：両日

いいものいっぱい！安城市のふるさと納税をPR！愛知県安城市ふるさと納税のInstagramフォローでガラポンに挑戦！

◆高浜市

出展内容：とりめしの販売,瓦製品の販売,ふるさと納税PR

出展日：両日

高浜市の郷土料理「とりめし」と三州瓦で作った製品を販売します♪ とりめしをお買い求めいただいた方は、シーホース三河コラボステッカープレゼント！ "

◆西尾市

出展内容：西尾市名産品の販売

出展日：両日

西尾市名産の「西尾の抹茶」「吉良かぶせ茶」を使ったジェラート、うどん、かりんとうの販売をします！

◆豊田市

出展内容：豊田市観光PR,いこまいるとよた登録キャンペーン,ガラガラ抽選会

出展日：両日

会場にて観光Webサービス「いこまいるとよた」の会員登録/チェックインをされた方にはご当地タツヲ「豊田版」クリアファイルをプレゼント！また、特産品などが当たるガラガラ抽選も実施します！

◆幸田町

出展内容：幸田町観光PR,ふるさと納税PR,aiboふれあいコーナー

出展日：両日

「エアウィーヴ創業の地」「aiboのふるさと」幸田町です！公式LINEフォローでミックスナッツのプレゼント！エアウィーヴ体験できます！

◆岡崎市

出展内容：岡崎市観光PR,岡崎アスリートPR

出展日：12月27日(土)のみ

「岡崎アスリート」のXフォローで先着100名様に「オリジナルオカザえもん缶バッチ」をプレゼント！

岡崎市の観光PRも！

◆半田市

出展内容：半田市農業PR

出展日：12月27日(土)のみ

半田の農業PRや半田市を中心とした農業コミュニティ「にこもぐ」の活動紹介を行います！

農業クイズに挑戦で先着でにこもぐグッズプレゼント！