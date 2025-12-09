西三河×知多EXPO開催のお知らせ
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2025年12月27(土),28日(日)アルバルク東京戦で、西三河地域、知多地域の自治体のPRブースを出展いたします！
ふるさと納税や観光案内、ノベルティグッズのプレゼントなど、地域の魅力をお届けします！
開催概要
◆開催日時
2025年12月27日(土),28日(日)アルバルク東京戦 ＠IGアリーナ
OPEN：開場後
CLOSE：ハーフタイム終了まで
◆出展場所
4Fコンコース
出展自治体(順不同)
◆刈谷市
出展内容：刈谷市観光PR,ノベルティ配布,うまい棒すくいゲーム
出展日：両日
うまい棒すくいゲームを開催、制限時間内に何本GETできるか挑戦！参加には刈谷駅前観光案内所SNSのフォローが必要です。(無くなり次第終了)
◆安城市
出展内容：安城市ふるさと納税PR,Instagramフォローキャンペーン
出展日：両日
いいものいっぱい！安城市のふるさと納税をPR！愛知県安城市ふるさと納税のInstagramフォローでガラポンに挑戦！
◆高浜市
出展内容：とりめしの販売,瓦製品の販売,ふるさと納税PR
出展日：両日
高浜市の郷土料理「とりめし」と三州瓦で作った製品を販売します♪ とりめしをお買い求めいただいた方は、シーホース三河コラボステッカープレゼント！ "
◆西尾市
出展内容：西尾市名産品の販売
出展日：両日
西尾市名産の「西尾の抹茶」「吉良かぶせ茶」を使ったジェラート、うどん、かりんとうの販売をします！
◆豊田市
出展内容：豊田市観光PR,いこまいるとよた登録キャンペーン,ガラガラ抽選会
出展日：両日
会場にて観光Webサービス「いこまいるとよた」の会員登録/チェックインをされた方にはご当地タツヲ「豊田版」クリアファイルをプレゼント！また、特産品などが当たるガラガラ抽選も実施します！
◆幸田町
出展内容：幸田町観光PR,ふるさと納税PR,aiboふれあいコーナー
出展日：両日
「エアウィーヴ創業の地」「aiboのふるさと」幸田町です！公式LINEフォローでミックスナッツのプレゼント！エアウィーヴ体験できます！
◆岡崎市
出展内容：岡崎市観光PR,岡崎アスリートPR
出展日：12月27日(土)のみ
「岡崎アスリート」のXフォローで先着100名様に「オリジナルオカザえもん缶バッチ」をプレゼント！
岡崎市の観光PRも！
◆半田市
出展内容：半田市農業PR
出展日：12月27日(土)のみ
半田の農業PRや半田市を中心とした農業コミュニティ「にこもぐ」の活動紹介を行います！
農業クイズに挑戦で先着でにこもぐグッズプレゼント！