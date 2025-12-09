スポーツクラブNAS×生活の木　ウェルビーイングな社会の実現に向けた「包括パートナーシップ協定」を締結(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループのスポーツクラブNAS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田 雅実、以下、「スポーツクラブNAS」）と株式会社生活の木（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重永 忠、以下、「生活の木」）は、2025年11月11日、人々の健康を支え、豊かな社会づくりに貢献することを目的とした「包括パートナーシップ協定」を締結しました。

左）スポーツクラブNAS 代表取締役社長 黒田 雅実 右）生活の木 代表取締役社長 重永 忠

◆協定締結の背景と目的

最近、生活の豊かさや幸福度を計測する指標として、身体的、精神的に健康な状態であるだけでなく、社会的、経済的に良好で満たされている状態にあることを意味する概念「ウェルビーイング」が注目されています。

そのような中、スポーツクラブNASはフィットネスを通じた健康づくりを、生活の木はハーブやアロマテラピーを通じたライフスタイル提案を推進してきました。そしてこのたび、両社は、運動と自然の恵みを組み合わせた新しい健康体験を提供することで、ウェルビーイングな社会の実現を目指すために、「包括的パートナーシップ協定」を締結することとなりました。

◆主な取り組み内容

・相互送客プログラム

両社の拠点やサービスを相互に紹介し合い、お客さまに新しい体験を提供します。

・会員向け特典プログラム

生活の木のお客さまがスポーツクラブNASのサービスをお得に体験できるプランや、スポーツクラブNASの会員様が、生活の木の商品をお得に購入できる優待を展開する予定です。

・共同イベント・ワークショップの実施

「ウェルビーイング」をテーマに健康やリラクゼーションを促進するイベントを開催し、両社の強みを活かした体験の場を設けます。

■スポーツクラブNASについて

当社は1972 年に創業し、現在は大和ハウスグループの一員として、スポーツクラブ、スイミングスクール、ホットヨガスタジオを中心に全国展開し、地域の幅広い世代の方にサービスを提供しています。「カラダだけでなく、ココロも明るく元気に。」をテーマに、地域社会とのつながりを大切にし、子どもからシニアの方まで誰でも楽しめるフィットネスの枠を超えた施設サービス、コミュニティを育む場としての施設運営を目指しています。「続けてもらう、を続けていく」をブランドメッセージに掲げ、健康維持のために楽しく運動を続けていただくことをサポートします。

HP：https://www.nas-club.co.jp/

■生活の木について

植物の潤いや彩りを、暮らしのシーンに根付かせたい。健やかに、楽しく、自分らしく。あなたがあなたの毎日を活きていくために。「生活の木」は自然の恵みを活かしたアロマやハーブ、スキンケア用品を通して皆さまにウェルネス＆ウェルビーイングな暮らしを提案していきます。

HP：https://www.treeoflife.co.jp

