国内最大級のApple Watchバンド専門店「BELTIES（ベルティーズ）」が、新宿マルイアネックスにてPOPUPを開催
500種類以上のApple Watchバンドが集結する過去最大規模の展示販売イベント
国内最大級のApple Watch（アップルウォッチ）バンド専門店「BELTIES（ベルティーズ）」を運営する株式会社メディアエクシード（本社：東京都新宿区）は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した特別モデルを、2025年12月11日（木）より新宿マルイアネックスにて開催するPOPUPイベントにて数量限定で先行販売いたします。
本イベントでは、ウルトラマンコラボのほか、Apple Watchブランド「Bandee Joy」の最新作（数量限定）、さらに Vivienne Westwood・Timberland・JUUKなどのブランドバンドも多数登場。
総展示数は 500種類以上 と、BELTIES史上最多規模となります。
◆ POPUPイベント概要
BELTIES 2度目となる新宿マルイアネックスでのPOPUPは、
“見て、触れて、試せる”国内最大級のApple Watchバンド体験イベント。
- 開催期間：2025年12月11日（木）～12月17日（水）
- 会場：新宿マルイアネックス 1F
- 展示数：500種類以上
- 人気ブランド × BELTIESセレクト × オリジナルの三軸構成
オンラインでは伝わらない素材感・フィット感をその場で体験可能です。
◆ ウルトラマン60周年記念モデル
特撮 × ガジェットカルチャーの融合。数量限定・POPUP先行販売
ウルトラマンシリーズ60周年記念バンド。
現代のウェアラブルガジェットと、特撮文化を融合した “60周年を象徴するコラボレーション” です。
● ウルトラマン モデル
レッド × シルバーの象徴カラーをApple Watchバンドに落とし込んだ特別仕様。
● ダダ モデル
『ウルトラマン』第28話「人間標本5・6」に登場した三面怪人ダダの模様を大胆に再構築したファン垂涎のデザイン。
▶ 購入者限定特典
ウルトラマン／ダダ モチーフのオリジナルApple Watch文字盤
（POPUP会場限定でダウンロード案内）
※コラボモデルのPOP UPでの取り扱いは数量限定のため、予定数に達し次第終了。
◆ Bandee Joy（バンディージョイ）最新作
数量限定・POPUP先行発売（オンライン未公開）
Apple Watchブランド「Bandee Joy」の2025年新作シリーズがPOPUPで初登場。
- 斬新なデザインの新シリーズ
- シリコンとメタルを融合した新モデル
- ブラックを基調とする2カラー
- 一部モデルは数量限定販売
Apple Watchバンド専門として人気急上昇中のブランドです。
◆ 有名ブランドのApple Watchバンドも多数ラインナップ
国内外の人気ブランドも一挙登場。
- Vivienne Westwood
- Timberland
- JUUK Design
- Bluebonnetなど、BELTIESならではの幅広いセレクトを体験できます。
◆ 国内最大級 500種類以上の展示
BELTIESのPOPUP史上最大数。
ステンレス・レザー・ナイロン・シリコン・チタン・メッシュなど、
あらゆるジャンルのバンドが揃う唯一のイベントです。
◆ BELTIESとは
国内最大級のApple Watchバンド専門店。
月間6,000本以上を販売し、ブランドコラボ・OEM開発・POPUPイベントを多数展開。
“Apple Watchをもっと楽しく、もっと自由に” をテーマに、10,000種類以上のラインナップを取り扱い、ガジェットユーザー・ファッションユーザー双方から高い支持を得ています。
ストア：https://belties.shop/
◆ 開催概要
- 会期：2025年12月11日（木）～12月17日（水）
- 時間：11時00分～20時00分（土日は10時30分～）
- 会場：新宿マルイアネックス 1F
- 展示数：500種類以上
- 先行販売：ウルトラマン／ダダモデル、Bandee Joy新作など
◆ 報道・取材お問い合わせ
株式会社メディアエクシード
Apple Watch（アップルウォッチ）バンド専門店「BELTIES（ベルティーズ）広報担当
pr@belties.shop