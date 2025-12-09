【AI×データ活用時代の″意味づけ″設計と運用ベストプラクティス】カスタムメタデータ完全ガイドを無料公開！

■【AI×データ活用時代の"意味づけ"設計と運用ベストプラクティス】カスタムメタデータ完全ガイド(https://tazna.io/contents-custom-metadata)：概要

DXやデータ活用の文脈で「メタデータ」という言葉を耳にする機会が増えましたが、「カスタムメタデータ」と聞くと、途端にモヤっとする方も多いのではないでしょうか。

しかし、GA4のカスタムディメンションやSalesforceのカスタムメタデータ型、Adobe製品のカスタムメタデータフィールドなど、実は日々の業務のすぐそばで使われている重要な仕組みです。

本資料では、カスタムメタデータの概念から、主要ツールでの具体的な使い方、設計・運用のベストプラクティスまでを、ビジネスサイドにも伝わる言葉で整理します。

「ツールごとの個別設定」だったものを、「戦略的な情報設計」として捉え直し、自社のデータ活用レベルを一段引き上げるヒントになれば幸いです。

■【AI×データ活用時代の"意味づけ"設計と運用ベストプラクティス】カスタムメタデータ完全ガイド(https://tazna.io/contents-custom-metadata)：目次

- はじめに- カスタムメタデータとは何かを整理する- - メタデータの基礎：「データのための説明書」- - カスタムメタデータの定義：標準だけでは足りない情報を"自分で足す"- - 代表的な活用領域：GA4・Salesforce・アセット管理・オープンデータ- なぜ今、カスタムメタデータが重要なのか- - 「データ量」から「意味の量」へ：分析のボトルネックが変わった- - ツールごとの「個別設定」を越えて、共通言語をつくる- - AI時代の前提条件としてのカスタムメタデータ- カスタムメタデータ設計の実務プロセス- - 目的とKPIから逆算して「必要な切り口」を洗い出す- - データモデルとメタデータモデルをセットで描く- - 「誰が、いつ、どうやって値を入れるか」を決める- プラットフォーム別の具体事例と設計のポイント- - GA4のカスタムディメンションを"カスタムメタデータ"として捉える- - Salesforceのカスタムメタデータ型を「設定のコード化」として使う- - DAM・オープンデータでのカスタムメタデータ活用- カスタムメタデータ運用のベストプラクティスとガバナンス- - メタデータガバナンスチームと「オーナーシップ」を決める- - 命名規則・定義・サンプル値を一元管理する- - ライフサイクル管理：追加・変更・廃止のルールを決める- まとめ

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/