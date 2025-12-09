こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】西島勇希の個展「FOCUS」を12月30日（火）より開催。自身の内面に焦点を当てながら人物・風景・静物画を描く。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都郄島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、西島勇希の個展「FOCUS」を、2025年12月30日（火）〜2026年1月19日（月）の期間に6F アートウォールにて開催します。
概要
西島勇希は人物画、静物画、風景画を通じて、内在するなさまざまな感情を表現する作家です。対象物・人物を前にした過去の自分に焦点を当て、その瞬間の自身の内面を描き出そうとしています。時には刷毛で画面を叩いてあえて筆致を残し、対象が持つ温度感・表情を絵に起こしています。
風景画では、実際に目にした風景と記憶の中にある心象風景を融合することで、電球の色やピアノの音から感じられる温かい感情などを画面の中に投影します。人物の表情に注目した人物画では、伝えにくい感情やコミュニケーションの中で生じる認識の齟齬、伝えきれないもどかしさなど、自己と他者との曖昧な距離感から生まれる感情を表現しています。静物画では、心象風景の中で感情と重なる質感を対象に描き出します。
西島の内面に焦点を当てた本展は、内壁では西島の激しい心情のままに描いた作品を、外壁では制作の過程が心を整えることに繋がったという作品群を展示します。
また、西島の母校である大阪芸術大学在学中の木原優大の個展を同タイトル、同スペースで開催。二人の作家のそれぞれの視点による作品を展開します。
アーティストステートメント
本展は、自分自身の内面に焦点を当てた人物・風景・静物画のシリーズで構成している。
記憶と感情に向き合いながら、具象と抽象の両側面からアプローチし、肉感的でリアルな内面の形を描き出し再現する試みである。
描き終えたときに初めて、それまで掴みどころのなかった心の有り様が見えてくることがある。
そうして心にフォーカスし続けた結果、絵は様々な色と形として表出するのだ。
西島勇希
販売について
会場展示作品は、12月30日（火）10：00から販売開始。
アートのECプラットフォーム「OIL」では、12月30日（火）11：00〜1月19日（月）20：00の期間に販売します。
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
プロフィール
西島勇希／YUKI NISHIJIMA
2001年石川県生まれ。2024年大阪芸術大学芸術学部美術学科油画コース卒業。現在は大阪を拠点に活動しています。風景や人物、静物の油彩画を描いています。幾つかの画風が並行しており、描く上での初期衝動や興味の対象が変わるにつれ絵が変化します。支持体や画用液の研究もしています。
2023年1月「EPIC PAINTERS」（THE blank GALLERY）
2024年3月 大阪芸術大学芸術学部美術学科卒業
2024年6月「First impression」（ギャラリー住吉橋）
2024年11月「ディファレント京町堀アートフェア2024」（高橋キンタロー賞受賞）
2024年12月「UNKNOWN ASIA 2024」
2025年1月「YUKI NISHIJIMA展」（SUNABA gallery）
2025年1月「GREETING」（京都 蔦屋書店6Fギャラリー）
2025年5月「OSAKA INTERNATIONAL ART 2025」（大阪城ホール）
2025年6月「Hyper cheap osaka」（JITSUZAISEI gallery）
2025年6月「different GROUP SHOW」（chignitta）
2025年7月「STUDY 大阪関西国際芸術祭」（グランキューブ大阪）
2025年9月26日〜28日「ART FAIR ASIA FUKUOKA」（マリンメッセ福岡）
展示詳細
西島勇希 個展「FOCUS」
会期｜2025年12月30日（火）〜2026年1月19日（月）
時間｜10：00〜20：00 ※最終日のみ17：00閉場
会場｜京都 蔦屋書店 6F アートウォール ※木原優大 個展「FOCUS」を同時開催
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜075-606-4525（営業時間内）
※期間中京都高島屋 美術画廊前ショーケースにも一部作品を展示します。
〈年末年始の営業時間について〉
12月31日（水）10：00〜18：00
1月1日（木）〜2日（金） 休館
京都 蔦屋書店
京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00〜20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00〜22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks （https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
「No Worries」2025 H333×W242×D27mm キャンバスに油彩
