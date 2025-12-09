こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NEXYZ.（ネクシーズ）が水島信用金庫と業務提携
カーボンニュートラルの実現に向け地域密着型の脱炭素支援
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、水島信用金庫（本店：岡山県倉敷市 理事長：横溝 博之）と業務提携契約を締結し、地域の中小企業へLED照明をはじめとする省エネ設備導入を通じた、CO₂排出削減・脱炭素実現への取組み支援を始めました。
この度の提携により、岡山県内での提携金融機関は2社となりました。県内の信用金庫としては初の提携となります。
水島信用金庫は地元倉敷に密着し、取引先の事業者の販路拡大や生産性向上などの経営課題解決に向けた本業支援を実施しています。その一環として、同金庫が取引先に対し「ネクシーズZERO」を紹介することにより、事業者の設備導入への課題を解決します。
県内事業者を顧客とする金融機関との提携を進め、設備投資を促進することで、岡山県のさらなる発展に寄与してまいります。
▼株式会社NEXYZ.
LED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。
140社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社39拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。
導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、自社のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。
▼事業所概要
事業所名：株式会社NEXYZ.中国 広島本社
所在地：広島県広島市南区的場町1-2-21 広島第一生命OSビルディング5F
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
ネクシーズZERO営業拠点一覧
https://www.nexyz.jp/offices/
