期間限定｜MAISON de SABREが岩田屋本店へ初登場。

メゾン・ド・サブレ株式会社

今回が店頭初登場となる新作RSVPコレクションより限定ソフトホーボーバッグ

ラグジュアリーレザーグッズブランド MAISON de SABRE（メゾン・ド・サブレ） は、国内主要百貨店や自社ポップアップでの展開を経て、この冬ついに福岡・岩田屋本店にて期間限定ポップアップを開催いたします。

本ポップアップでは、長年にわたり磨き上げられたシグネチャーバッグ・パレスを中心に、愛らしい遊び心と繊細な職人技で注目を集めるガーデンバグチャーム、さらに待望の新作RSVPコレクションを店頭で初めてお披露目。RSVPコレクションには、シグネチャーバッグ・パレスのDNAを受け継ぎ、夜の装いにふさわしいデザインとして誕生したパレス・ソワレと、エタニティチェーンをあしらって再登場した限定ソフトホーボーバッグがラインナップ。

カーフレザーならではの柔らかな質感と、美しく輝くエタニティチェーンの存在感を、ぜひ店頭でお手に取ってご体感ください。

ブランドを象徴する唯一無二のシルエット。夜に特別な輝きを添える、モダンな新作。世界中で愛されるベストセラーが、夜のひとときを彩る特別仕様に。



ポップアップ限定特典として、ご購入いただいたお客様には、ブランドカラーのサブレブルーで仕立てた限定ランチトートをプレゼントいたします。

MAISON de SABREが贈る洗練と冬のきらめきが宿る特別な空間で、ホリデーシーズンならではの贅沢なひとときをお過ごしください。

《 イベント概要 》

期間：12月10日（水）～ 12月16日（火）

時間：10:00~20:00

会場：岩田屋本店 本館1階 KIRAMEKI BOARD