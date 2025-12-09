こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サステナブル素材使用比率96.5%のコンセプトタイヤを開発
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、タイヤを製品化する上で必要な原材料のうち環境負荷の低減に寄与することが認められる、いわゆるサステナブル素材の使用比率を96.5%まで高めたコンセプトタイヤを開発しましたのでお知らせいたします。
当社は、タイヤの性能維持に不可欠でありながらもサステナブル素材へ置き換えることが難しい素材を代替していく技術の実現に注力し、環境性能と製品性能をさらに高次元で両立を図る取り組みを推進しています。
当社において、現段階で最高レベルのサステナブル素材使用比率（90％）を記録しているコンセプトタイヤ※1に比して、今回、さらにその比率を6.5ポイント引上げることができました。今後、市販用タイヤへの実装に向け、引き続き、技術革新と研究開発に取り組んでまいります。
※1 ご参照：「2024.01.12サステナブル素材使用比率90％のコンセプトタイヤを開発（https://www.toyotires.co.jp/press/2024/240112.html）」
（TOYO TIRES SUSTAINABLE CONCEPT TIRE）
タイヤに用いられるサステナブル素材は、天然由来など再生可能な「リニューアブル素材」と使用済みの資源を再利用した「リサイクル素材」の2種類に大別されます。
今回のコンセプトタイヤには、リニューアブル素材（全体の61.5%）としてバイオマス由来ブタジエンゴムやバイオマス由来スチレンブタジエンゴム、バイオマス由来ポリエステル繊維、籾殻灰シリカ、植物由来オイルなどを採用し、リサイクル素材（同35.0%）には富山大学との共同開発で成功したCO2由来ブタジエンゴム※2をはじめ、再生カーボンブラック、再生ビードワイヤー、再生スチールコードなどを使用しています。
※2 ご参照：「2023.05.09二酸化炭素を原料としたブタジエンゴムの合成に成功（https://www.toyotires.co.jp/press/2023/230509.html）」
今回、タイヤの性能や製造工程において重要な役割を担う硫黄や酸化亜鉛といった従来代替が困難であった素材について、長年培ってきた材料配合設計技術とタイヤ生産技術を駆使し、リサイクル化を実現。再生硫黄や再生酸化亜鉛などの素材を採用することで、各部材におけるサステナブル素材使用比率が大幅に向上した次世代コンセプトタイヤの開発に成功しました。
当社は、2030年にサステナブル素材の使用比率40％、2050年に同100％を達成することを目標としており、今回のコンセプトタイヤはその達成に向けた布石となる開発品です。
同タイヤは、タイヤのライフサイクル全体における温室効果ガスの排出量低減やEVの航続距離向上に大きく寄与する「転がり抵抗係数」を極小化し、日本のタイヤラベリング制度※3において転がり抵抗値のレベル最上位の「AAA（トリプル・エー）」相当を実現していることも特長の一つです。今後、実用化に向けたさらなる技術革新を進め、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献する製品を早期に開発し、いち早く市場への供給ができるよう努めていきたいと考えています。
※3 タイヤ業界（社団法人日本自動車タイヤ協会：JATMA）が業界自主基準として策定。低燃費性能（転がり抵抗）と制動性能（ウェットグリップ）の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義づけし、消費者へ適切な情報提供を行うラベリング方法（表示方法）を明確にしたもの。
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
当社は、タイヤの性能維持に不可欠でありながらもサステナブル素材へ置き換えることが難しい素材を代替していく技術の実現に注力し、環境性能と製品性能をさらに高次元で両立を図る取り組みを推進しています。
※1 ご参照：「2024.01.12サステナブル素材使用比率90％のコンセプトタイヤを開発（https://www.toyotires.co.jp/press/2024/240112.html）」
（TOYO TIRES SUSTAINABLE CONCEPT TIRE）
タイヤに用いられるサステナブル素材は、天然由来など再生可能な「リニューアブル素材」と使用済みの資源を再利用した「リサイクル素材」の2種類に大別されます。
今回のコンセプトタイヤには、リニューアブル素材（全体の61.5%）としてバイオマス由来ブタジエンゴムやバイオマス由来スチレンブタジエンゴム、バイオマス由来ポリエステル繊維、籾殻灰シリカ、植物由来オイルなどを採用し、リサイクル素材（同35.0%）には富山大学との共同開発で成功したCO2由来ブタジエンゴム※2をはじめ、再生カーボンブラック、再生ビードワイヤー、再生スチールコードなどを使用しています。
※2 ご参照：「2023.05.09二酸化炭素を原料としたブタジエンゴムの合成に成功（https://www.toyotires.co.jp/press/2023/230509.html）」
今回、タイヤの性能や製造工程において重要な役割を担う硫黄や酸化亜鉛といった従来代替が困難であった素材について、長年培ってきた材料配合設計技術とタイヤ生産技術を駆使し、リサイクル化を実現。再生硫黄や再生酸化亜鉛などの素材を採用することで、各部材におけるサステナブル素材使用比率が大幅に向上した次世代コンセプトタイヤの開発に成功しました。
当社は、2030年にサステナブル素材の使用比率40％、2050年に同100％を達成することを目標としており、今回のコンセプトタイヤはその達成に向けた布石となる開発品です。
同タイヤは、タイヤのライフサイクル全体における温室効果ガスの排出量低減やEVの航続距離向上に大きく寄与する「転がり抵抗係数」を極小化し、日本のタイヤラベリング制度※3において転がり抵抗値のレベル最上位の「AAA（トリプル・エー）」相当を実現していることも特長の一つです。今後、実用化に向けたさらなる技術革新を進め、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献する製品を早期に開発し、いち早く市場への供給ができるよう努めていきたいと考えています。
※3 タイヤ業界（社団法人日本自動車タイヤ協会：JATMA）が業界自主基準として策定。低燃費性能（転がり抵抗）と制動性能（ウェットグリップ）の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義づけし、消費者へ適切な情報提供を行うラベリング方法（表示方法）を明確にしたもの。
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/