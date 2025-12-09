“古い家が生まれ変わる“築44年の戸建を世界水準の「高性能住宅」へ再生。「空き家の増加時代」へ向けたストック住宅活用の実践モデル。性能向上リノベモデル「44-Base」が公開！
築44年の住宅が快適なリビングに甦る
株式会社バウハウスデザイン(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/)（本社：横浜市、代表取締役：東孝一）は、築44年のテラスハウスを性能向上リノベーションによって再生したモデルハウス「44-Base（フォーティーフォー・ベース）(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html)」を、2026年1月10日（土）にグランドオープンいたします。
「44-Base」は、築古住宅の弱点である断熱・気密・採光・動線を根本から見直し、新築同等のHEAT20 G2（断熱等性能等級6）相当の温熱性能まで引き上げた“実験棟”として位置づけられています。
オープンを記念し、1月10日（土）・11日（日）・12日（月祝）の3日間、完成披露見学会(https://www.bauhaus-design.co.jp/events/2026_0110.html)を開催します。建て替えかリノベかで悩むご家族が、暮らし心地・温熱環境・素材の質感を体感しながら判断できるイベントです。
高低差と開口部を活かしたウッドデッキ
■ 築44年のテラスハウスを「壊す」のではなく「再編集」するという挑戦
本モデルハウスは、昭和56年築・延床60平方メートル のコンパクトな既存テラスハウス。
冬は底冷えし、夏は2階が蒸し暑くなる──典型的な築古住宅でした。
しかし現地調査の結果、骨組みは十分再利用可能と判明。
そこでバウハウスデザインは、建て替えではなく“性能向上リノベーション(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/insulation-renos/advantage.html)”を選択しました。
断熱・気密(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/insulation-renos/)・耐震・採光・換気・動線を総合的に再構成し 「築古住宅は本当に再生できるのか？」という問いに、実物で答えるプロジェクトとして始動しました。
スケルトン状態にして状態を確認
曲線の勾配天井
押し入れ部分
押し入れがテレワーク兼書斎スペースへ
■ 「最も難しい物件」で技術力を証明するために代表自ら購入
44-Base(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html)には、もう一つの大きな背景があります。
それは、リノベーション事業の立ち上げにあたり、バウハウスデザイン代表・東孝一の「あえて最も難度の高い物件を購入する」という決断です。
＜購入時の物件の状態＞
・築44年
・テラスハウス
・狭小
・老朽化と経年劣化
・増改築を繰り返したであろう複雑な間取り
Before:台所
After：キッチン
今回の築古物件には、一般的に「リノベ向きではない」と言われる条件が揃っていました。
「最高の技術力を証明するには、一番手強い物件に挑むのがいい。」（代表・東）
建築家、設計士、施工監理、設備、大工、職人──
既存住宅の活用にチャレンジすべく、すべての技術を結集して、世界水準の性能に挑む“実験棟”として取組み、再生させたのが「44-Base」です。
■ 新築と同レベルの HEAT20 G2（断熱等性能等級6）相当へ
今回のリノベーションでは、バウハウスデザイン(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/)の新築住宅と同じ
HEAT20 G2（断熱等性能等級6）相当の断熱性能を目標に設定。
これはドイツ・北欧・カナダなどの住宅先進国と並ぶ性能レベルです。
先進国各国の断熱基準（UA値） 断熱等級6以上が“生命を守れる基準“と言われている
HEAT20 G2（断熱等性能等級6）水準のメリット
・冬は家全体が穏やかに暖かい
・夏はエアコン1台でも過ごしやすい
・室温のバリアフリーを実現
・空気の透明感・湿度の安定を体感できる
古い家でも、技術次第で“世界水準の暮らし”が可能であることを示しています。
再利用可能な建材は出来る限り活用していく
世界水準の断熱性能を目指す
■ 小さな家に「伸びやかさ」をつくるための設計技法
44-Baseでは、性能向上だけでなく“暮らしの質”にも徹底的にこだわりました。
光と影のレイヤーをつくる窓計画
・素材の質を引き上げる意匠
・動線を自然につなぐ間取り再編
・コンパクトでも広く感じる視線計画
・中間領域を意識した階段・ワークスペース
・内部に一歩入ると、築古住宅とは思えない“伸びやかさ”を感じられます。
コンパクトでも広く感じる視線設計
スチームサウナ付きの浴室とドライルーム
■ 建て替えか？リノベか？悩む人のための“実物の比較軸”に
44-Base(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html)は、建て替えとリノベのどちらが最適かを
「体験しながら判断できる」モデルハウスです。
・古い家でもどこまで再生できる？
・性能はどこまで上げられる？
・建て替え不要のラインとは？
・暮らし心地はどう変わる？
机上では分からない“感覚的な答え”が、この家にはあります。
元の構造を活かして快適な空間に
キッチンもライフスタイルに合わせて使い勝手よく
■ グランドオープン完成披露見学会を3日間開催
44-Baseの公開を記念し、3日間の見学会を実施(https://www.bauhaus-design.co.jp/events/2026_0110.html)いたします。
【開催日】2026年1月10日（土）～2026年1月12日（月・祝）
世界水準の断熱性能をぜひご体感ください
【内容】
・性能向上リノベの解説
・建て替え／リノベ比較相談
・実際の温熱環境や光の質を体感
・建築家・技術者との質問会
※完全予約制：見学会へのお申込みはコチラ(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html#apply)
また、個別のご相談も随時承っております。
リフォーム・リノベーションのご相談
・断熱リフォーム相談
・断熱リノベーション相談
・お見積りと現場調査のご依頼
・物件購入の相談
・施工中現場のご見学
・その他
※完全予約制：リフォーム・リノベーションのご相談申込みはコチラ(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/consultation.html)
株式会社バウハウスデザイン 代表取締役 東 孝一
■ 代表コメント
「築古住宅は壊すしかない」という思い込みを覆すために、あえて最も難しい物件を選びました。
44-Baseは、建築家と職人の技術を結集した“実験棟”であり、古い住宅が持つ未来の可能性を示すプロジェクトです。
建て替えるべきか、リノベで活かすべきか──
その判断を体験として持ち帰っていただければ幸いです。」
（代表取締役・東 孝一(https://www.bauhaus-design.co.jp/story.html)）
■ 会社概要
会社名：株式会社バウハウスデザイン
所在地：横浜市都筑区仲町台1-16-10
代表者：代表取締役 東 孝一
事業内容：注文住宅設計施工、性能向上リノベーション、建築家住宅
設立：2009年
URL：https://www.bauhaus-design.co.jp
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社バウハウスデザイン
広報担当：相場
TEL：045-482-6891
MAIL：info@bau-house.jp
※取材・撮影のご相談もお気軽にお問い合わせください。