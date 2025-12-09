“古い家が生まれ変わる“築44年の戸建を世界水準の「高性能住宅」へ再生。「空き家の増加時代」へ向けたストック住宅活用の実践モデル。性能向上リノベモデル「44-Base」が公開！

株式会社バウハウスデザイン築44年の住宅が快適なリビングに甦る

株式会社バウハウスデザイン(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/)（本社：横浜市、代表取締役：東孝一）は、築44年のテラスハウスを性能向上リノベーションによって再生したモデルハウス「44-Base（フォーティーフォー・ベース）(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html)」を、2026年1月10日（土）にグランドオープンいたします。

「44-Base」は、築古住宅の弱点である断熱・気密・採光・動線を根本から見直し、新築同等のHEAT20 G2（断熱等性能等級6）相当の温熱性能まで引き上げた“実験棟”として位置づけられています。

オープンを記念し、1月10日（土）・11日（日）・12日（月祝）の3日間、完成披露見学会(https://www.bauhaus-design.co.jp/events/2026_0110.html)を開催します。建て替えかリノベかで悩むご家族が、暮らし心地・温熱環境・素材の質感を体感しながら判断できるイベントです。

■ 築44年のテラスハウスを「壊す」のではなく「再編集」するという挑戦

高低差と開口部を活かしたウッドデッキ

本モデルハウスは、昭和56年築・延床60平方メートル のコンパクトな既存テラスハウス。

冬は底冷えし、夏は2階が蒸し暑くなる──典型的な築古住宅でした。

しかし現地調査の結果、骨組みは十分再利用可能と判明。

そこでバウハウスデザインは、建て替えではなく“性能向上リノベーション(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/insulation-renos/advantage.html)”を選択しました。

断熱・気密(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/insulation-renos/)・耐震・採光・換気・動線を総合的に再構成し 「築古住宅は本当に再生できるのか？」という問いに、実物で答えるプロジェクトとして始動しました。

スケルトン状態にして状態を確認曲線の勾配天井押し入れ部分押し入れがテレワーク兼書斎スペースへ

■ 「最も難しい物件」で技術力を証明するために代表自ら購入

44-Base(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html)には、もう一つの大きな背景があります。

それは、リノベーション事業の立ち上げにあたり、バウハウスデザイン代表・東孝一の「あえて最も難度の高い物件を購入する」という決断です。

＜購入時の物件の状態＞

・築44年

・テラスハウス

・狭小

・老朽化と経年劣化

・増改築を繰り返したであろう複雑な間取り

Before:台所After：キッチン

今回の築古物件には、一般的に「リノベ向きではない」と言われる条件が揃っていました。

「最高の技術力を証明するには、一番手強い物件に挑むのがいい。」（代表・東）

建築家、設計士、施工監理、設備、大工、職人──

既存住宅の活用にチャレンジすべく、すべての技術を結集して、世界水準の性能に挑む“実験棟”として取組み、再生させたのが「44-Base」です。

■ 新築と同レベルの HEAT20 G2（断熱等性能等級6）相当へ

今回のリノベーションでは、バウハウスデザイン(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/)の新築住宅と同じ

HEAT20 G2（断熱等性能等級6）相当の断熱性能を目標に設定。

これはドイツ・北欧・カナダなどの住宅先進国と並ぶ性能レベルです。

先進国各国の断熱基準（UA値） 断熱等級6以上が“生命を守れる基準“と言われている

HEAT20 G2（断熱等性能等級6）水準のメリット

・冬は家全体が穏やかに暖かい

・夏はエアコン1台でも過ごしやすい

・室温のバリアフリーを実現

・空気の透明感・湿度の安定を体感できる

古い家でも、技術次第で“世界水準の暮らし”が可能であることを示しています。

■ 小さな家に「伸びやかさ」をつくるための設計技法

再利用可能な建材は出来る限り活用していく世界水準の断熱性能を目指す

44-Baseでは、性能向上だけでなく“暮らしの質”にも徹底的にこだわりました。

光と影のレイヤーをつくる窓計画

・素材の質を引き上げる意匠

・動線を自然につなぐ間取り再編

・コンパクトでも広く感じる視線計画

・中間領域を意識した階段・ワークスペース

・内部に一歩入ると、築古住宅とは思えない“伸びやかさ”を感じられます。

■ 建て替えか？リノベか？悩む人のための“実物の比較軸”に

コンパクトでも広く感じる視線設計スチームサウナ付きの浴室とドライルーム

44-Base(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html)は、建て替えとリノベのどちらが最適かを

「体験しながら判断できる」モデルハウスです。

・古い家でもどこまで再生できる？

・性能はどこまで上げられる？

・建て替え不要のラインとは？

・暮らし心地はどう変わる？

机上では分からない“感覚的な答え”が、この家にはあります。

■ グランドオープン完成披露見学会を3日間開催

元の構造を活かして快適な空間にキッチンもライフスタイルに合わせて使い勝手よく

44-Baseの公開を記念し、3日間の見学会を実施(https://www.bauhaus-design.co.jp/events/2026_0110.html)いたします。

【開催日】2026年1月10日（土）～2026年1月12日（月・祝）

世界水準の断熱性能をぜひご体感ください

【内容】

・性能向上リノベの解説

・建て替え／リノベ比較相談

・実際の温熱環境や光の質を体感

・建築家・技術者との質問会

※完全予約制：見学会へのお申込みはコチラ(https://www.bauhaus-design.co.jp/44base-model.html#apply)

また、個別のご相談も随時承っております。

リフォーム・リノベーションのご相談

・断熱リフォーム相談

・断熱リノベーション相談

・お見積りと現場調査のご依頼

・物件購入の相談

・施工中現場のご見学

・その他

※完全予約制：リフォーム・リノベーションのご相談申込みはコチラ(https://www.bauhaus-design.co.jp/reform/consultation.html)

株式会社バウハウスデザイン 代表取締役 東 孝一■ 代表コメント

「築古住宅は壊すしかない」という思い込みを覆すために、あえて最も難しい物件を選びました。

44-Baseは、建築家と職人の技術を結集した“実験棟”であり、古い住宅が持つ未来の可能性を示すプロジェクトです。

建て替えるべきか、リノベで活かすべきか──

その判断を体験として持ち帰っていただければ幸いです。」

（代表取締役・東 孝一(https://www.bauhaus-design.co.jp/story.html)）

■ 会社概要

会社名：株式会社バウハウスデザイン

所在地：横浜市都筑区仲町台1-16-10

代表者：代表取締役 東 孝一

事業内容：注文住宅設計施工、性能向上リノベーション、建築家住宅

設立：2009年

URL：https://www.bauhaus-design.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社バウハウスデザイン

広報担当：相場

TEL：045-482-6891

MAIL：info@bau-house.jp

※取材・撮影のご相談もお気軽にお問い合わせください。