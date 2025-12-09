Ulunoabase プロ野球選手公開レッスン2025 開催決定！！

Ulunoa base株式会社

守備特化型の野球指導を行うUlunoabase株式会社（代表：武拓人）は、2025年12月23日（火）に「Ulunoabase プロ野球選手公開レッスン2025」を大阪シティ信用金庫スタジアム（大阪市此花区北港緑地２丁目３－１４２）にて開催いたします。本イベントは、プロ野球選手による公開練習を通して、次世代の育成と地域スポーツ振興を目的とした特別な機会です。

2024年に開催した小中学生向け守備強化合宿時の写真Ulunoa base株式会社 ロゴ【背景】

Ulunoabase（ウルノアベース）は、「守備を極め、野球の本質を伝える」を理念に掲げる守備特化型野球スクールです。代表の武を中心に、これまで多数のプロ野球選手や学生アスリートの育成に携わってきました。

技術指導のみならず、野球を通して“考える力・人間力”を育むことを重視し、全国各地でのレッスンや合宿、SNS発信など多角的に活動を展開。今後は、スクール事業だけでなく、アパレルブランドやメディア発信を通じて、野球文化の裾野を広げる取り組みを推進しています。

守備特化型の野球スクールとして、プロ選手からジュニア世代まで幅広く指導を行っており、“守備の面白さと本質”を伝えることを使命としており、プロを目指す子どもたちによりリアルな経験を提供するために企画されたのが本公開レッスンです。

【イベント概要】

■ 名称：Ulunoabase 公開レッスン2025

■ 日時：2025年12月23日（火）

■ 会場：大阪シティ信用金庫スタジアム（大阪市此花区北港緑地２丁目３－１４２）

■ 主催：Ulunoabase株式会社

■ 内容：

・プロ野球選手6名による公開練習

・ジュニア選手の特別見学

■ 対象：小学生～高校生の野球選手、およびその保護者

■ 参加費：無料（事前申込制）

【本イベントの特徴】

・プロ選手の守備練習を間近で体感できる教育的イベント

・地方の子どもたちに、夢と目標を持つきっかけを提供

・地域スポーツ振興・社会貢献に寄与する取り組み

【メディア関係者の皆さまへ】

当日は取材・撮影が可能です。事前にご一報いただければ、取材対応および関係者へのインタビューも調整可能です。子どもたちの真剣な表情や、プロ選手の指導風景など、報道価値の高い映像・写真を撮影いただけます。

【今後の展開】

Ulunoabaseでは今後も、地域に根差した育成活動やイベントを通じて、“守備を通して人を育てる”という考えのもと、野球を軸とした教育的価値の創出に努めてまいります。

【会社概要】

会社名：Ulunoabase株式会社

所在地：〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙316-3

代表者：代表取締役 武 拓人

事業内容：野球スクール運営、スポーツイベント企画、アパレル事業、メディア運営

Ulunoa base株式会社 代表取締役：武拓人（たけひろと）指導風景