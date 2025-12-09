【看護師の知見と闘病経験から】認定NPO法人改革プロジェクトが「海が見える女性限定ラン拠点」を福岡・宗像に開設へ。心と体の居場所づくりを目指し、CF開始

認定NPO法人改革プロジェクト

運動から遠ざかる女性たちへ。発起人が直面した「居場所」の重要性

日本では、成人女性の運動実施率は男性よりも低く、特に30～40代女性は家事・育児・介護などのライフステージによる負担から、「自分のための運動時間」を確保するのが難しい現状にあります。

本プロジェクトの発起人である時安（認定NPO法人改革プロジェクト 運営メンバー）は、20年以上の看護師経験と、自身の脳腫瘍による闘病生活を通じて、運動不足が心身に与える影響の大きさ、そして家庭や職場以外に「安心して心身を休められる居場所」があることの重要性を痛感しました。

「私自身、ランニングを始めた当初、速いペースについていけず『ここは私の居場所ではないのかも』と感じた経験があります。運動したいけれどできていない女性が安心して一歩踏み出せる、そんなコミュニティを宗像の海辺で育てていきたい。」

こうした経験から、「速さを競わず、楽しく走る」ことを大切にした女性限定のコミュニティ拠点設立を決意しました。

宗像市・鐘崎の海辺に誕生！「スローラン拠点」のコンセプト

今回拠点とするのは、福岡県宗像市・鐘崎漁港の一角にある、海を見渡せる建物です。海女発祥の地としても知られる、自然豊かなこの地で「女性が自分らしくいられる第3の居場所」を提供します。

設立を目指すスローランコミュニティは、年代や走るスピードを問わず、誰もが気軽に参加できる場です。

対象者： 年齢不問、ランニング初心者、子育て中のママ、病と向き合う人、移住者など、全ての女性。

活動内容：

・海辺スローラン（ウォーキング感覚で楽しむランニング）

・ヨガ・ピラティス＆スローラン

・ランニングや健康・美容に関する講座

・女性限定のオフ会（オンライン・オフライン）など

この拠点を中心に、参加者がリフレッシュし、世代や背景を超えて自然につながり、精神的な支えを育むことを目指します。本格始動は2026年4月ごろを予定しています。

拠点の改修・運営資金はクラウドファンディングでご支援を

「できるだけ参加費を抑えて多くの女性に開きたい」という想いから、活動の基盤となる拠点の環境整備費用をクラウドファンディングで募ることにしました。

集まった資金は、参加者が年間通じて快適に利用できるよう、空調設備や備品等の導入費用に充てさせていただきます。

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名：海が見える女性限定ラン拠点で、心と体の居場所づくり

目標金額：1,000,000円

募集期間：2026年1月15日（木）午後11:00まで

形式：All-or-Nothing方式

資金使途（内訳）：空調設備導入費、机・椅子などの備品、照明器具、プロモーションサイト制作費など

リターン例：

【寄付控除あり】全力応援コース（3,000円～）

【モノ】オリジナル・スローラングッズセット

【体験】鐘崎産天然鯛しゃぶセット、大島観光＆スローラン・アテンドツアーなど

▼ クラウドファンディングの詳細・ご支援はこちら

URL: https://readyfor.jp/projects/165459

■ 認定NPO法人 改革プロジェクトについて

認定NPO法人改革プロジェクトは、「スポーツで挑む、社会課題」の理念のもと、福岡県宗像市を拠点に活動する市民団体です。

走りながら地域を見守る市民パトロール活動「パトラン（Patrol×Running）」を全国に推進するなど、スポーツを通じた防犯・環境保全活動を展開しています。地域の安全づくりにとどまらず、人と人がつながり、生きがいや居場所を育む取り組みを大切にしています。

法人名： 認定NPO法人 改革プロジェクト

代表者： 立花 祐平

設立： 2013年（NPO法人化）、2020年（認定NPO法人化）

URL：https://www.kaikaku-prj.com/