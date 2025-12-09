スペイシャルが2026 1.0の一般提供を発表。CADデータ変換、モデル単純化、メッシュ生成準備機能を強化

3D InterOp(https://www.spatial.com/ja/solutions/cad-translation/3d-interop)

SOLIDWORKS Readerの機能向上： 加工品質を向上する粗さー製品製造情報（PMI）と、注釈付きの 3D ビュー/キャプチャをサポートし、設計意図を明確にし、CAMソフトやCNC機械で直接加工や検査プログラムに活用ができるようになりました。

Creo ReaderでのアセンブリPMI対応 ： アセンブリ環境で定義されたPMIにより部品間の正確な寸法と位置関係で配置されることを保証します。

STEP AP242対応： STEP AP242でのモデルベース定義（MBD）エクスポートにより、設計・製造・品質管理の同時進行を可能にし、長期的なアーカイブの生成やサプライチェーン連携の効率化を実現します。

CADフォーマット最新版対応

Data Prep HBR（内部部品除去機能）が主要フォーマットに対応：

- Creo Version 12- SOLIDWORKS 2026- NX 2506- AutoCAD(R) 2026- Inventor 2026- JT 10.10- Parasolid 38- STEP- IGES- JT- 3DXML- SOLIDWORKS- CATIA V5- NX- Creo- Inventor- 3D ACIS Modeler- CGM Modeler- Parasolid

今回のリリースでParasolidベースの変換にも拡張します。

3D ACIS Modeler

モデル比較機能: モデル間の差分を容易に確認可能に。アルゴリズムも性能・ロバスト性を改善。

CGM Hidden-Line Removal（HLR 隠線除去機能）： 新しいAPIにより、隠れたボディを除去し、同一の3D入力データから複数の2Dビューを生成する際の性能を大幅に向上。

新製品「ACIS向けMesh Prep」: ACIS向けMesh Prepは、3D ACIS Modelerのアドオンで、シミュレーションワークフローに向けたCADジオメトリの前処理を単純化するためのツールを提供。ACIS向けMesh Prepの新機能には以下が含まれます:

- Entity Snapping（エンティティ・スナッピング）: ほぼ一致しているジオメトリ間のわずかなずれを修正し、後続のブーリアン演算によるメッシュ生成用ジオメトリの作成をより安定させます。- センターライン計算: 3Dのチューブ状形状を1Dのワイヤボディに簡略化し、1Dメッシュ要素を使用できるようにすることで計算の複雑さを低減します。- 中間面生成: 中立面生成機能はMesh Prep for ACISに統合されました。Mesh Prep for ACISには追加ライセンスが必要です。

3D ACISモデラー向けCVM／CSM ：CSMベースのサーフェスメッシュ生成アルゴリズムが改良され、複雑形状に対するメッシュ生成の計算効率とロバスト性が向上しました。これにより、フェイス間の不正交差やジオメトリの不整合を含むモデルに対しても、安定したメッシュ生成が可能となっています。

CGM Modeler

中立繊維からの半径取得：円筒チューブ／パイプの外縁から中立繊維までの半径を算出する機能を追加しました。

多面体ワイヤボディ生成： 開いた点集合・閉じた点集合の両方から多面体ボディを生成できるようになりました。

リミティングボディ生成 : フィレットの連鎖的除去を制御するためのリミティングボディ作成機能を追加しました。

CGMモデラー向けCVM／CSM：サーフェスメッシュ（CSM）およびボリュームメッシュ（CVM）に対する適応型メッシュ精緻化（AMR）のサンプルコードと詳細記事を追加しました。

CSMサーフェスメッシャー／CVMボリューメッシャー : CSMとCVMが3D ACISモデラーおよびCGMモデラーに統合され、メッシュ生成機能が改善されました。



CSMと3D ACIS Modeler : 不正なフェイス交差を含む3Dジオメトリ処理におけるロバスト性が向上しました。

CSM／CVM／CGM Modeler : 複雑な3D入力ジオメトリからの微細メッシュ生成における性能が改善され、適応型メッシュ精緻化（AMR）の実装を示す新しいサンプルコードが追加されています。

スペイシャルについて

スペイシャルは、Dassault Systemesの子会社であり、幅広い産業分野に向けた3Dソフトウェア開発ツールキットのリーディングプロバイダです。3Dモデリング、CAD変換、メッシング、3DビジュアライゼーションのSDKを通じて、開発者が市場をリードする製品を迅速に提供できるよう支援しています。35年以上にわたり、世界中の著名なソフトウェア開発企業、製造業、研究機関、大学に採用されてきました。本社は米国コロラド州ブルームフィールドにあり、米国、フランス、ドイツ、日本、中国、英国に拠点を構えています。