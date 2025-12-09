AV-Comparatives、2025年に「Tyrolean Innovation Award 2025」で栄誉ある賞を受賞





インスブルック（オーストリア）, 2025年12月8日 /PRNewswire/ -- 独立系サイバーセキュリティ試験機関AV-Comparativesは、2025年度「チロル州イノベーション賞（Tyrolean Innovation Award 2025）」の「技術革新」部門において最高の栄誉に輝き、欧州におけるデジタルセキュリティの進展における同社の貢献が高く評価されました。



Jan Brilke, CEO of AV-Comparatives and Prof. Dr. Pascal Schöttle, Head of JR Centre for Security Analysis of IoT devices at MCI celebrate the award.



IoT-セキュリティ基準におけるブレークスルー

AV-Comparativesは、欧州初となる拡張可能なIoT-試験および認証プラットフォームを本賞にエントリーしました。同社は、インスブルックの応用化学大学MCI Innsbruckの研究者と共同で、接続されたデバイスのサイバー-レジリエンスを評価する堅牢な自動化システムを開発しており、これは今後のEU法規制にも準拠しています。

このプラットフォームにより、メーカーやベンダーは大量のIoT製品を効率的に試験することができ、再現性があり、かつ標準に基づいたセキュリティ評価が可能になりました。これは、より安全なスマートホームやスマートビル、さらにはスマートシティの構築に向けた重要な一歩となります。

チロルから始まる世界的意義

今回の審査委員会の決定は、AV-Comparativesの技術的卓越性、ならびに欧州および世界の技術環境における戦略的な重要性を象徴するものです。世界的にサイバー脅威が深刻化する中、信頼性に優れ、拡張可能な試験・認証制度は、安全な接続デバイスを求める消費者、規制基準への準拠を目指す製造業者、公共機関や重要インフラにとって、具体的な付加価値を提供します。

AV-Comparativesが25-年-の歴史を誇るこの賞を獲得したことは、デジタルセキュリティは補足ではなく、現代のイノベーションの中核をなす柱となるものであるという明確なメッセージとなるものです。同-社が今回受賞したことは、独立系セキュリティ試験機関の世界的な権威としての自社の評判をさらに強化するだけでなく、チロル州を将来-を見据え、回復力に優れたテクノロジーハブとしての地位を確立する助けともなっています。

AV-Comparatives社の最高経営責任者Jan Brilke氏は、「当社にとって、重要なインフラは家庭から始まるものです。今回の受賞は当社にとって大きな名誉であると同時に、研究とイノベーションに対する継続的な取り組みが評価された証でもあります。より安全なデジタル世界の構築に向けて、提携各社様と共に貢献していけることを誇りに思います」と、述べています。

AV-Comparativesについて

-サイバーセキュリティソリューションの科学的厳密性を備えた独立系評価機関として、世界的な評価を得ています。同社の使命は、偏向のないデータ-駆動型のセキュリティ評価を提供し、組織や消費者がますます相互接続が進む世界において情報に基づく意思決定を行えるよう、支援することです。

