ScanSnap iX2500およびiX2400が、ARM版Windows環境に対応！
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、ScanSnapシリーズのフラッグシップモデル「ScanSnap iX2500（以下、iX2500）」、シンプルモデルの「ScanSnap iX2400（以下、iX2400）」および専用ソフトウェアScanSnap Homeのアップデートを、本日12月9日に提供開始します。
この度のアップデートでは、iX2500およびiX2400がARM版Windowsに対応。昨今、一部のAI PCなどで採用されているARMベースのSoCを搭載したWindows PCでもScanSnapを快適にご利用いただけます。
時・場所・デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしをご提供します。
アップデート内容(注1)
iX2500、iX2400がARMに対応
iX2500およびiX2400が、ARM版Windows PCでも動作可能になりました。
AI機能搭載のPCをはじめ、昨今採用が進んでいるARMベースのSoCを搭載したWindows PCに対応。ScanSnapをご利用できるデバイスの幅が広がります。
販売中の他の現行モデルは、今後アップデートにて対応予定です。
商標について
ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
Arm は、米国およびその他の国におけるArm Limitedまたはその子会社の登録商標または商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
ソフトウェア「ScanSnap Home」のアップデート、およびファームウェアのアップデートが必要です。本アップデートの提供開始にはタイムラグが生じる場合がございます。アップデートがかからない場合は、少し時間をおいてから更新プログラムを確認ください。
ご参考：
ソフトウェアをアップデートするhttps://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_software_update.html
ScanSnap Homeでファームウェアをアップデートするhttps://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_setting_firm_update.html
本件に関するお問合わせ先
スキャナー製品に関するお問い合わせ先
株式会社PFU
イメージング サービス&サポートセンター
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap紹介サイト
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/scansnap
ScanSnap公式Facebook
https://www.facebook.com/ScanSnapJP
ScanSnap公式X(旧Twitter)
https://x.com/ScanSnapJP
