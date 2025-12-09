日本の技術と職人文化を未来へ──BasShu、日本製ウールブランケットで世界市場に挑む新作を

株式会社植山テキスタイル

ライフスタイルブランド「BasShu（バッシュ）(https://basshu.jp/collections/wool-blanket)」は、2025年冬の新作として、日本の毛布の産地・大阪府忠岡町で生産されたウールブランケットを発表・販売開始しました。

BasShuのブランケットは、“MADE IN JAPAN”のその先へをテーマに、ただ日本で作るのではなく、誰が・どこで・どのように作っているのかを明確に伝えるものづくりを追求。

染色・織り・起毛・縫製に至るまで、すべての工程を日本の職人たちによって手がけられています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LYlibHy0UDs ]

特に、1日約10枚のみ織れる希少なジャカード織機や、気候や素材に合わせて肌触りを決める起毛の工程など、工業製品ではなく“工芸”に近いものづくりが、他にはない価値とぬくもりを生み出しています。

BasShu オリジナル柄

今回の新作は、BasShuらしいネイティブパターンや幾何柄をモダンに落とし込んだ全4柄。ヴィンテージのアーカイブからデザインを起こしています。

落ち着いたBLUE、個性的で空間が華やぐCAMEL、クラシカルな雰囲気のBROWN、そして重厚感とアート性を併せ持つBLACK。

インテリアに映える色柄で、ソファやベッドに掛けるだけで空間の印象を豊かにします。

“世界で勝負できる、日本製の日用品を”。

BasShuは、これからも職人技術の継承と、デザインによる価値創造の両軸から、使い継がれる暮らしの道具を世界に発信していきます。

製品情報：

商品名：NEW Wool Blanket（全4柄）(https://basshu.jp/collections/wool-blanket)

価格：\25,300（税込）

サイズ：約140×180cm

素材：ウール100％（日本製）

リンク・問い合わせ先：

商品ページ：https://basshu.jp/collections/wool-blanket

ブランドサイト：https://basshu.jp(https://basshu.jp/)

店舗情報

BasShu TOKYO STORE

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-21-12 1F

営業時間 12:00~18:00

定休日：土日祝

電話番号 03-6421-2824

※ ＪＲ恵比寿駅より徒歩10分 ※ 専用駐車場はありません

about us

ブランドについて

BasShu（バッシュ）は、播州織にルーツを持ち、アメリカンヴィンテージの感性を取り入れたインテリアブランドです。IGUSAラグやオリジナルキルトなど、長く使い続けるほどに味わいを増すプロダクトを展開し、暮らしの中に風合いとストーリーを届けています。