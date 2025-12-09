台北、2025年12月9日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューター・ブランドであるGIGABYTEは、AORUS PRIME 5が正式に発売されたことを発表しました。この高性能デスクトップ・システムは、フラッグシップ グレードのハードウェアと、GIGABYTE独自の冷却技術革新および高度なファン・テクノロジーを組み合わせた新しいアーキテクチャに基づいて構築されています。AORUS PRIME 5は、ゲームやマルチタスクに優れた速度と長期的な信頼性を提供するように設計されており、パワー、精度、デザインをシンプルなプラグ・アンド・プレイと融合しています。



GIGABYTEの確かな信頼性を体現したAORUS PRIME 5デスクトップ・システムが発売開始



AORUS PRIME 5は、マルチコアと次世代AIパフォーマンスを実現するAMD Ryzen™ 7 9800X3DプロセッサとNVIDIA® GeForce RTX™ 5080グラフィック・カードを搭載可能。さらに、2TB SSDと32GBの高速RGBメモリを含むGIGABYTE製品のみで構築された設計により、超高速の応答性とシームレスなマルチタスクを実現します。この構成は、実証済みの安定性というGIGABYTE のDNAを体現しており、その優れた性能は、完全に統合された冷却ソリューションにも反映されています。

新しいHawk Fan設計により、空気圧が最大89%、空気流量が42%向上し、航空宇宙グレードの翼端技術により、乱流と騒音が最小限に抑えられます。液体冷却と高気流シャーシを連携させることで、負荷の高い作業でも安定したパフォーマンスを実現します。冷却重視の設計で、80%のメッシュ吸気エリアと、ARGB照明の輝きを高める追加のサイド通気口を備えています。

AORUS PRIME 5は、GIGABYTEの代表的な製品のみを採用されており、組み立て不要ですぐに使えるシステムです。ゲーマーやクリエイターのために、完全でシームレスなエクスペリエンスを実現します。販売の有無は地域によって異なり、地元の小売店やオンライン小売業者の公式発売スケジュールによります。詳細な仕様と購入オプションについては、AORUS PRIME 5をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

