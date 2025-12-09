CSLベーリング、「サンタパレード 2025」に協賛・参加

CSLベーリング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田いづみ）は、病気と闘う子どもたちを支援するプロジェクト「サンタパレード 2025」に協賛・参加しました。

「サンタパレード」は、小児がんや難病などで闘病中の子どもたちや、貧困などの理由で十分な医療を受けられない海外の子どもたちへの支援を目的としたチャリティーイベントです。

今年は11月16日の東京会場、12月7日の大阪会場に社員および家族が参加し、病気に立ち向かう子どもたちを応援しました。

代表取締役社長 吉田いづみは、次のように述べています。

「病気と向き合う人々とそのご家族を支援することは、私たちが大切にしている重要な取り組みです。サンタパレードは、コミュニティの力が大きな勇気を届けられることを実感できる場であり、今年も社員とその家族が参加し、心を込めて応援を送りました。CSLベーリングは今後も、コミュニティパートナーシップを通じて患者さんやご家族、そして地域社会の生活の質向上に貢献してまいります。さらに、希少疾患領域に注力する企業として、科学を基盤としつつ、人と人とのつながりが生む力を大切にした活動を一層推進していきます。」

サンタパレード公式HP:

東京：https://santarun.jp/

大阪：https://www.santa-run.com/

【CSLベーリング株式会社について】

CSLベーリング株式会社は、生物学的製剤を専門とするグローバル・バイオテクノロジー企業として、重篤および希少疾患の治療・予防に用いられる革新的な製剤を、世界中の患者さんにお届けすることを使命としています。日本においては、免疫・希少疾患、HAE(遺伝性血管性浮腫)、血友病、救命救急・止血の各領域を主要分野とし、事業を展開しています。設立以来、着実に歩みを進め、2020年には20周年を迎えました。CSLベーリングはこれからも、日本の医療、そして患者さんとそのご家族の生活の質のさらなる向上に貢献してまいります。

詳細はhttps://www.cslbehring.co.jpをご覧ください。







【CSLについて】

CSL Limited（ASX：CSL、USOTC：CSLLY）は、血友病、免疫不全症候群の治療薬、インフルエンザ予防ワクチン、鉄欠乏症や腎臓病の治療薬など、生命を救う医薬品の豊富なポートフォリオを有するグローバル・バイオテクノロジー企業です。1916年の創業以来、最新のテクノロジーを活用して生命を救う、という約束を原動力に活動してきました。現在、3つの事業であるCSLBehring、CSL Seqirus、CSL Viforを含め、全体で社員32,000人を擁し、世界100ヵ国以上の患者さんの救命に寄与する製品をお届けしています。ビジネスにおける強み、研究開発への集中、卓越したオペレーショナル・エクセレンスを組み合わせた当社のユニークさが革新的製品の開発、そして提供へと繋がり、患者さんの充実した人生を支えています。

バイオテクノロジーの将来性に関する記事についてはCSLBehring.com/Vitaをご覧ください。

詳細はhttps://www.csl.com/をご覧ください。

＃ ＃ ＃ お問い合わせ先 CSLベーリング株式会社 コーポレート コミュニケーション TEL：03-4213-0183











