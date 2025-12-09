DAR GLOBALとART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT、マスカットの海洋、芸術、デジタル地区「MAD」を発表

マスカット（オマーン）, 2025年12月8日 /PRNewswire/ -- ロンドン証券取引所上場の高級不動産開発会社であるDar Global（LSE: DAR）は、Art District Real Estate Developmentとの提携により、本日、マスカット海洋、芸術、デジタル地区「MAD」の立ち上げと開発に向けた協業開始を発表しました。これは、海辺の生活、高級ホスピタリティ、文化主導型企業、未来志向の金融・デジタル産業を統合した革新的な新たな沿岸地域です。



DAR GLOBAL AND ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT ANNOUNCE ‘MAD’, MUSCAT’S MARINE, ART & DIGITAL DISTRICT



オマーンの美しい海岸線に沿って位置する「MAD」プロジェクトは、総開発面積150万平方メートル以上、全開発フェーズにおける総開発価値は約16億オマーン・リアル（42億米ドル）に上り、12年以上にわたる開発計画となります。海を望む居住空間、ラグジュアリーホスピタリティ、文化的表現、そして未来の金融・デジタル産業を統合した単一のエコシステムを構築することで、オマーン・スルタン国の国際的地位向上を目指します。

複合型都市として構想された「MAD」は、高級住宅コミュニティ、文化施設、世界水準のマリーナ、厳選された小売店舗、次世代金融・ビジネスパーク、プレミアムホテルを集結させます。この地区は、富裕層旅行者、グローバル投資家、アートコレクター、テック起業家、クリエイティブ起業家を惹きつけ、オマーンの海洋国家としてのアイデンティティと経済ビジョンに根ざした、シームレスな体験の中で生活し、働き、つながる場を提供します。

Dar GlobalのCEO、Ziad El Chaar氏は次のように述べています。「「MAD」は、オマーンの海岸線がどのように体験され、その未来の経済がどのように発展していくかを決定づける一歩です。Art District Real Estate Developmentと協力し、私たちは不動産を超えた目的地を構築しています。それは企業を活性化し、世界的な人材を惹きつけ、文化創造を支援し、新たな経済的価値を解き放つものです。「MAD」は海にインスピレーションを得て、革新によって形作られた、オマーンの新たな玄関口です。」

このプロジェクトは、オマーンが未来産業を構築する自信を反映しています。「MAD」は、戦略的開発が海洋遺産を保全しつつ、グローバルな革新の機会をいかに取り込むかを示しています。投資を呼び込み、人材を育成し、次世代に持続的な文化的・経済的影響をもたらすでしょう。「MAD」の決定的特徴は、地区全体にわたるデジタル経済の統合であり、これにより不動産、文化、企業活動の新モデルが実現します。本開発ではデジタルライセンス、資産交換、エコシステム報酬を導入し、グローバルな起業家や投資家向けの事業形成と投資経路を支援します。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2840378/DAR_GLOBAL_ART_DISTRICT.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

