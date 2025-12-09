社会心理学で組織の課題解決を支援するシンクタンク、株式会社応用社会心理学研究所（本社：大阪府、以下「ASPECT」）は、2025年11月に、【2025年新語・流行語※】に関する調査を実施しました。

※＜第42回2025年「現代用語の基礎知識」選 Ｔ＆Ｄ保険グループ 新語・流行語大賞＞にノミネートされた30語

「流行語大賞の言葉は流行語のはずなのに知らない」という声がよく聞かれますが、実際はどうなのでしょうか？ ノミネート30語の発表から年間大賞が発表されるまでの間に、約1000人に対する調査を行いました。

【みんなが流行ったと思う言葉はノミネート30語中9語だけ】

2025年度の新語・流行語としてノミネートされた30語のうち、半数以上の人が「流行った」と感じている流行語は、「物価高」（90.0%）や「緊急銃猟／クマ被害」（85.8%）など9語しかありませんでした。なんと約35％の人は、30語中半数以上を「知らない」と回答していました。

【「知っていても流行っていない」「流行っていても使わない」】

また、人の感じる「流行った」感がどこから来るのかを考えさせられる結果をみることができました。30語中8語では知名度と流行感の間で20%以上のギャップ、13語では使用度と流行感の間で20%以上のギャップがあると確認されました。このことから、「知っているけど流行っていない」という流行語（たとえば薬膳：ギャップ52％ポイントなど）があり、必ずしも認知されているかどうかと流行った感は結びついていないこと、「流行っていても自分は使っていない」という流行語（たとえばエッホエッホ：ギャップ40％ポイント）があることから、流行った感じがあっても実際に使う人はごく一部であったり

すること、という現象が浮き彫りになりました。

【流行ったのは自分の周りだけ？】

性別（男性・女性）、世代（平成世代・昭和世代）、利用メディア（オールドメディア・SNS）の点から見ると、「流行った」と感じている流行語には違いがあることが見つかりました（「ラブブ」、「チョコミントよりもあ・な・た」、など）。流行語といっても誰にでも流行しているわけではなく、特定の属性や立場によって顕著にヒットしている「界隈的流行語」が多く存在することがわかります。

【年間大賞「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」はどの層で流行した？】

女性では年代によらず半数以上が流行していると感じていました。一方、男性では20代以下の若者の間で、他の世代よりも「流行った」と感じられていました。

人々の所属するコミュニティや接する情報が多様になり、各コミュニティ内だけで固有の考え方が共有されて、「ヒット商品が生まれにくい」「政治的思想の違いによって対話が困難になる」といった社会的課題が生まれていく。流行語にも、このような現代社会の状況が反映されているようです。

【調査概要】・調査機関： 株式会社応用社会心理学研究所・調査対象： クラウドワークスに登録されている日本在住・日本語話者の方・回答者数： 1000人（有効回答987人）・調査期間： 2025/11/21～2025/11/25・調査方法： インターネット調査

