サントリーパブリシティサービス 子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

企業施設・文化施設の運営・コンサルティング業務を展開するサントリーパブリシティサービス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：千大輔、以下 SPS）は、2025年10月8日付で厚生労働省より子育てサポート企業として認定される『くるみん認定』を取得したことをお知らせいたします。

『くるみん認定』は、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が策定した行動計画に沿って子育て支援の取り組みを実施し、一定の基準を満たした場合に厚生労働大臣から認定される制度です。

当社では、子育て中の従業員が安心して働き続けられる職場環境づくりを目指し、育児休業制度や短時間勤務制度の充実、柔軟な働き方（テレワーク等）の活用、長時間労働の是正などの取り組みを進めてきました。その結果、行動計画期間（2020年4月1日～2024年12月31日）におけるこれらの取り組みと実績が評価され、このたびの取得に至りました。

SPSは今後も、子育て支援に加えて、介護、従業員自身の健康など多様なライフステージに寄り添った働き方をサポートし、従業員一人ひとりが力を発揮できる職場環境の実現に向けて取り組んでまいります。

サントリーパブリシティサービス株式会社について

SPSは、1963年の創業以来、人と企業、人と文化、人と地域をつなぐ接点の場で、独自の価値を創造することに取り組んでまいりました。

ブランド創出やステークホルダーとの関係強化につながる工場見学・企業展示・企業受付・インフォメーション・コールセンターなどの30を数える企業施設の運営。人々の心豊かな生活と、地域の活性化に貢献する音楽ホールや美術館など50箇所の文化施設の運営。また、施設運営で培ったノウハウを元に、組織と人の成長を促す「研修企画・運営」、施設の価値創造・向上につながる「施設運営コンサルティング」業務を展開しています。

会社名 ：サントリーパブリシティサービス株式会社

所在地 ：東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア16階

代表者 ：代表取締役社長 千大輔

URL ：https://www.sps.sgn.ne.jp/