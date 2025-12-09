障害当事者と共に介護福祉を次世代へ繋ぐ挑戦のクラウドファンディングを開始【介護福祉の廃業問題解決へ】

株式会社ケアのバトン

介護・福祉・医療業界に特化した「AI事業承継プラットフォーム」を運営する株式会社ケアのバトン(代表取締役:田中康雅、以下ケアのバトン)は、介護福祉業界の円滑な事業承継を支援するため、本日2024年12月9日よりクラウドファンディングサイト「For Good」にてプロジェクト「障害当事者と共に、介護福祉の『経営教材制作』と『事業承継AI開発』に挑戦したい!」を開始いたしました。

「障害者週間」最終日の本日、プロジェクトを開始

クラファンページはこちら！ :https://for-good.net/project/1002882

12月9日は、1975年に国連総会で「障害者の権利宣言」が採択された日であり、日本では「障害者の日」として定められていました。現在は12月3日の「国際障害者デー」から12月9日までの1週間が「障害者週間」として、障害者の福祉についての関心と理解を深め、障害者が社会のあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に制定されています。

この象徴的な日に、障害当事者と共に介護福祉業界の「廃業」という社会課題解決に取り組むプロジェクトを開始することで、インクルーシブな社会実現への第一歩としたいと考えています。

＜障害当事者と共に、介護福祉の「経営教材制作」と「事業承継AI開発」に挑戦したい！＞

介護・福祉の倒産や廃業が過去最多に

介護福祉業界では、事業所の倒産・休廃業が深刻な社会問題となっています。東京商工リサーチの調査によると、2024年の介護事業者の倒産は過去最多の172件(前年比40.9%増)に達し、休廃業・解散も612件(同20.0%増)と過去最多を記録しました。倒産と休廃業を合わせて784件(同24.0%増)もの事業所が市場から撤退しており、介護保険制度が始まった2000年以降で最悪の状況です。

特に深刻なのは訪問介護で、倒産81件、休廃業448件の計529件と全体の67%を占めています。倒産事業所の86.6%が資本金1,000万円未満、83.1%が従業員10人未満の小規模事業者であり、後継者不在や経営ノウハウの継承困難により、質の高いケアを提供してきた事業者がやむなく事業を閉じるケースが急増しています。

(出典: 東京商工リサーチ「2024年『老人福祉・介護事業』の倒産、休廃業・解散調査」2025年1月17日発表)

また、就労継続支援A型事業所の廃業も顕著で、障害者雇用における解雇件数も過去最高を記録しました。2024年3月～7月の5ヶ月間で全国329カ所の就労継続支援A型事業所が閉鎖され、少なくとも約5,000人の障害のある方が退職になったと言われています。

この問題を解決し、質の高いケアを次世代に繋いでいくため、ケアのバトンは実践的な経営支援と生成AIを組み合わせた事業承継支援に挑戦します。

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、以下3つの柱で「介護福祉業界の経営・事業承継」を支援します。

１.廃業件数が過去最多になった介護福祉の経営課題への挑戦

年間784件もの事業所が撤退する介護福祉業界の構造的な問題に向き合い、持続可能な経営モデルの構築を支援していきます。

２.「ケア×経営」を実践的に学べる動画コンテンツの制作

介護福祉の現場と経営の両面を理解できる実践的な教材をYouTube番組「ケアのバトンTV」を通じて開発・発信していきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5TRARBvEaWw ]３.AI×事業承継サービスの開発

介護福祉業界の特徴の1つに小規模事業者が多いことがあります。小さな会社は、高額なM&A仲介の費用や専門家へのデューデリジェンス費用を支払えず、結果として廃業することも少なくありません。そのため最新のAI技術を活用し、事業承継プロセスの円滑化を実現するプラットフォームを構築し、少額のコストで誰もが事業承継を円滑にできる環境の実現を目指します。

本プロジェクトの独自性：障害当事者と共に挑戦する

本プロジェクトの最大の特徴は、「障害当事者と共に」取り組む点です。ご支援いただいた資金のうち「80%」は障害当事者の方の収入になるよう投資していきます。

具体的には、就労継続支援B型/A型・フリーランスの障害当事者の方への動画編集・Webマーケティング業務の発注、プロダクト開発のテスト作業、データ登録作業などを想定しています。残りの「20%」はクラウドファンディングのリターン、『ケアのバトン』の開発（各種ITツールの利用料など）やYouTubeチャンネル『ケアのバトンTV』の運営に利用します。

障害者週間の理念である「障害者が社会のあらゆる分野の活動に積極的に参加する」ことを体現し、介護福祉業界全体の持続可能性向上に貢献します。

＜募集方式について＞

本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。

クラウドファンディング詳細

- プラットフォーム: For Good (https://for-good.net/project/1002882)- 目標金額: 50万円- 実施期間: 2024年12月9日～2026年2月27日(81日間)- 主なリターン内容:- - 500円: とにかく応援プラン(デジタル会員証)- - 4,000円: YouTube企画会議参加プラン- - 6,000円: おしゃべりプラン(代表と30分ビデオ通話)- - 1万円: YouTube出演プラン(オンライン)、経営戦略会議参加プラン- - 1.5万円: 書籍『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』サイン本+手紙- - 2万円: YouTube出演プラン(対面取材)- - 3万円～50万円: 公式スポンサープラン(ブロンズ/シルバー/ゴールド/神)※

※YouTube番組30本の概要欄への掲載、サービスサイトへのロゴ掲載

今回のクラウドファンディングでは「参加型・体験型」の様々なリターンをご用意しております。ご支援いただいた方、1人1人に固有のデザインで、ケアのバトン公式アンバサダーの「デジタル会員証」を発行します。今後、「デジタル会員証」の保有者限定イベントへの招待や資料へのアクセス等の特典を提供予定です。

代表コメント

「2024年だけで784件もの介護事業所が倒産・休廃業に追い込まれました。これは1日あたり2件以上のペースです。そこには当然、顧客や従業員がいて、路頭に迷うケースがこれだけ毎日起きているということです。

『障害者週間』の最終日で『障害者の日』である本日、このプロジェクトを開始できることに大きな意義を感じています。1975年に国連で採択された『障害者の権利宣言』の、障害者が社会のあらゆる分野で活躍する権利を実現しながら、同時に介護福祉業界の事業承継問題にも取り組む。障害当事者の方々と共に、介護福祉業界全体の未来を創造していきたいと考えています。ぜひ多くの皆様のご支援をお願いいたします。

会社概要・関連URL

- 会社名: 株式会社ケアのバトン- 代表取締役: 田中康雅- 事業内容: 介護・福祉・医療業界に特化したAI事業承継プラットフォームの運営- クラウドファンディング: https://for-good.net/project/1002882- YouTube: https://www.youtube.com/@care-baton

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ケアのバトン

担当:田中康雅

Email: cs@care-baton.jp