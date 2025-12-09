購買者の7割がAIによる電話ブロック機能を利用したいと回答。iOS電話スクリーニング機能で変わる、営業・購買のあり方についての調査レポートを公開

株式会社immedio

有効商談オートメーション「immedio」（https://www.immedio.io/） を提供する株式会社immedio（イメディオ、本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田英揮、以下immedio）は、iOSの電話スクリーニング機能により、未登録番号への応答率がさらに低下する可能性に着目し、全国574名を対象に調査を実施しました。

この機能は、未登録番号からの着信時にAIが用件を聞き取り、画面に内容を表示する仕組みです。受信者は内容を確認してから応答可否を判断できるため、従来以上に電話へ応答しないケースが増えることが想定されます。

調査結果のサマリー

調査概要

- 約7割の消費者が電話スクリーニング機能を使いたいと回答- - iOS電話スクリーニング機能を認知していた消費者は約3割- - 電話スクリーニング機能利用意向は役職者ほど高い- 未登録番号の着電に毎回応答・折り返す人は13%に留まる- - 年代が上がるほど不明番号への折り返し率は下がる傾向- - 20代は携帯番号に、60代は市外局番に応答しやすい傾向- - 応答・折り返し獲得に有効なのは留守番電話と非IP電話の番号- 購買検討において、8割の顧客はWebから情報を取る。AIは第2位の情報ソースに- - 若い世代ほどAI検索とオンラインコミュニティで情報収集する- 顧客の7割はまず課題を特定して、自分から商談に臨む[表: https://prtimes.jp/data/corp/106428/table/206_1_5c6066ed6d1adae8e0d4909e5f78502a.jpg?v=202512090158 ]

調査結果の抜粋

約7割の消費者が電話スクリーニング機能を使いたいと解答。

役職者ほど利用意向は高い。

未登録番号の着電に毎回応答・折り返す人は13%に留まる。

応答・折返し率は年代が上がるほど下がる傾向。部署別だとバックオフィスは応答・折り返し率が低い。

応答・折り返し獲得に有効なのは留守番電話と非IP電話の番号。

20代は携帯番号に、60代は市外局番に応答しやすい傾向。営業職と秘書は携帯場号と市外局番への応答率が高い。

購買検討時に8割の顧客はWebから情報を取る。AIは第2位の情報ソースに。

若い世代ほどAI検索とオンラインコミュニティで情報収集する傾向が強い。

購買時に顧客の7割は課題をまず特定して、自分から商談に臨む。

若い世代ほど自分で調べてから商談に望む傾向。業種で見ると小売業は提案にオープンで、金融・保険業はまず自分で調べる傾向。

本調査レポートには、以下の内容を収録しています。

