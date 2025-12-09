「ITANDI 賃貸管理」 基幹システムセット、契約社数100社突破

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、当社が提供する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」 基幹システムセットの契約社数が、100社を突破したことをお知らせします。

◆ 概要

「ITANDI 賃貸管理」 基幹システムセットは、データ分析に基づく収益性と物件オーナーなどの顧客満足度の向上をコンセプトとし、賃貸管理業務における精算・物件・入居者・オーナー・修繕・点検の管理を一括して効率化する賃貸管理システムです。本システムで管理している情報は、全国賃貸入居申込の約40％で仲介会社に利用（※1）される、リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」に自動で連動されるため、空室状況、賃料、設備情報などを常に最新の状態で仲介会社に届けることが可能です。

このたび、「ITANDI 賃貸管理」 基幹システムセットの契約社数が、100社を突破しました。当社は、「ITANDI 賃貸管理」 基幹システムセットの提供を通じて、今後ともオーナー満足度の向上や管理会社の業務効率化を実現する機能の提供を進めてまいります。

また、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」 基幹システムセット 概要

https://service.itandi.co.jp/services/kanri/kikan

賃貸管理業務における精算・物件・入居者・オーナー・修繕・点検の管理を一括して効率化する賃貸管理システムです。イタンジの各種システムとの連携を強みとし、管理会社と不動産仲介会社・家賃債務保証会社・原状回復工事の施行会社等の関係各社の間でコミュニケーションを一元管理しデータを連携することが可能です。

データ連携オプション機能により、データ分析・運用ができるだけでなく、建物一棟単位のレントロール / 収支報告や、仲介会社ごとの成約率 / 業務委託費用のサマリー、管理会社固有の条件を加味した入居率、また、原状回復・修繕の管理表などのレポート作成も可能。将来の変化に対応しながら長期的に利用いただくことを想定した設計が特徴です。

◆ ITANDIサービス紹介

https://service.itandi.co.jp/(https://service.itandi.co.jp/)

不動産賃貸・売買の取引における一連の業務をDXするサービスを提供しています。不動産賃貸領域ではリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」のほか、「ITANDI BB」と連携する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」や、賃貸仲介の営業支援サービス「ITANDI 賃貸仲介（旧「ノマドクラウド」）」を展開。不動産売買領域では不動産売買仲介会社向け営業支援サービス「ITANDI 売買 PropoCloud」を展開し、それぞれの領域でなめらかな業務体験と取引体験を実現しています。

（※1） 2025年4月時点。全国賃貸住宅新聞発行「賃貸仲介・入居者動向 データブック 2025」の2024年賃貸仲介件数（推計）177万件より、ITANDIの本人申込から契約までのキャンセル率33％を基に入居申込数を264万件と算出し、ITANDIの年間電子入居申込数106万件から割合を推計

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営