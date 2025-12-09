質の高いレビューの獲得でユーザー体験が向上！『ブラデリスニューヨーク』にReviCoの提供を開始！

株式会社ReviCo

レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」を提供する株式会社ReviCo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 直樹、以下、ReviCo）は、ゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：平久保 晃世 、以下、ゴールドフラッグ）の公式通販サイト「ブラデリスニューヨーク」に、レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」の提供を開始し、レビューの量と質の向上と、レビューの効率的な運用/活用を実現したことをお知らせいたします。

ゴールドフラッグ株式会社 会社概要

ゴールドフラッグ株式会社は1991年（平成3年）に設立され、「BRADELIS New York」をはじめとした、美を追求する女性のための補整下着ブランドを展開する企業です。機能性とデザイン性を兼ね備えた製品が多くのお客様から支持を集めており、実店舗では、お客様一人ひとりのお悩みや理想に寄り添い、唯一無二のフィッティングサービスを提供しています。「コンプレックスを自信に変える」という想いのもと、製品開発とサービスの向上に日々努めています。

「ReviCo」導入の背景

ReviCo導入以前も、ECシステムの標準レビュー機能を利用されていましたが、以下のような課題を抱えていました。

- レビュー投稿率を改善したかった- 年代、身長、骨格タイプなど、お客様の属性データの回答を集めたかった- 商品の定量・定性評価と併せて、着用感やバストのお悩みなど、追加のアンケート項目の回答も増やしたかった- 年代、身長、骨格タイプなど、属性データ等でレビューの絞り込みができるようUI/UXを改善したかった- TOPページやランディングページなど、あらゆるページでレビューを活用し、サイト改善に活かしたかった- レビューを投稿いただいたお客様に次回使えるクーポンを配布し、次回購入のきっかけ作りを簡易に実現したかった

これらの課題を解決し、UI/UXの改善と、更なるサイト売上向上の実現に向けたソリューションとして、「ReviCo」が採用されました。

ReviCo導入後の効果

2025年3月からReviCoの提供を開始以降、以下の効果が出ております。

・前年同月対比で、月間レビュー投稿数が増加！

（2025年8月9月と前年同期間の比較）

・幅広い商品にレビューが集まったことにより、商品一覧ページで商品毎の星評価や件数が埋まる状態を実現！

・レビュー投稿時に「骨格タイプ」、「身長」、などの設問を用意し回答を得ることで、購入検討者がより自分に近い属性のレビュアーの声を参考にすることが可能に！

・レビューを投稿していただいたお客様に、サンクスメールを配信しクーポン取得の案内をスムーズに行えるフローを確立！

・全体レビュー投稿数のうち、ReviCoが運用するレビュー投稿キャンペーン(※)の応募率が67.5%！

※ReviCoが運用するレビュー投稿キャンペーン：「ReviCo」、レビュー収集方法に関する特許を取得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000111946.html)

ゴールドフラッグ株式会社様からのコメント

ゴールドフラッグ株式会社

EC部 EC課 店長

石川 英美 様

「ReviCo」導入後、レビュー投稿数が大幅に増加し、多くのお客様のリアルな声が集まるようになりました。

これにより、サイト全体の信頼性が高まり、購入検討時の参考情報としても大きな役割を果たしています。

さらに、レビュー投稿時のクーポン付与がリピート施策として効果を発揮し、購入後のエンゲージメント維持にも繋がっています。

お客様の声を次の購買行動へと活かす仕組みとして、「ReviCo」は期待以上の成果をもたらしてくれています。

ReviCoは、EC事業者様にとって更に価値の高いソリューションを提供するべく、今後も機能のアップデートや改善に注力して参ります。

ReviCoについて

「ReviCo」は、現在350以上のECサイトに導入されているレビューマーケティングプラットフォームです。

ECサイト・実店舗を問わず商品やサービスを体験した消費者から良質なレビューを数多く収集し、サイト内へ掲載します。また、データを分析しマーケティングに活用することでコンバージョン率の向上やユーザーコミュニケーションを促進させます。

ReviCoが費用・抽選・発送を全て負担し実施するプレゼントキャンペーン付きレビュー依頼メールの配信や、最短1ステップで投稿が完了する簡易な投稿フローにより、継続的にレビューを獲得できます。

収集したレビューは、ReviCoが用意するタグを設置するだけで簡単に表示ができ、高評価レビューランキングや画像一覧、スタッフレビューなど豊富なコンテンツ生成が可能です。

設立：2022年10月

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役 高橋 直樹

株主構成：株式会社ソフトクリエイトホールディングス 100%

事業内容： “自走する”レビューマーケティングプラットフォーム『ReviCo』の開発・販売

本当に良い商品に出会えるポータルサイト「ReviCoポータル」はこちら：

