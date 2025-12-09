地域の想いをパズルのピースに。親子で仕上げたカラフルなフェンスアートがコトニア赤羽に登場！

株式会社ジェイ・プランPhoto by Fumihiko Suzuki

株式会社ジェイ・プラン（所在地：東京都新宿区／代表取締役：米田亮介）のアート事業 fence&art（フェンスアンドアート） は、2025年10月11日（土）、コトニア赤羽（東京都北区）の屋外フェンスをキャンバスに、アーティストとこどもたちが共に制作したアートを完成させました。

当日は、アーティスト SIGHTRIP（サイトリップ） 氏がライブペイントを披露。訪れた人々の目の前でアートが形作られる様子は圧巻でした。さらに、3歳から小学生までのこどもたちが参加するペイントワークショップも開催。自由な発想で色を選び、思い思いに筆を走らせ、作品の仕上げを担いました。

その結果、アーティストの創造力とこどもたちの感性が融合した、ハートフルでカラフルな屋外フェンスアートが完成しました。デザインはカラフルで幾何学的に構成され、コトニア赤羽をテーマに、この場所に集まる地域の人々の想いをパズルのピースに見立て、こどもたちの手で塗り上げられました。また、プロジェクトに際して実施したアンケートから、多くの地域の方々の願いや希望を感じながら制作が行われました。今回のプロジェクトを通して、こどもたちは自分の表現を街に残す体験を得るとともに、訪れる人々にもアートを通した特別な時間を提供します。

開催概要：FENCE ART ～こどもたちと描いたまちのアート～

■展示場所：〒114-0032 東京都北区中十条 4-17-1

■展示期間：2025年10月～

■主催：株式会社ジェイアール東日本都市開発

■企画：fence&art（株式会社ジェイ・プラン）

「Piece of wish」 Art by SIGHTRIP

<アーティストコメント＞

コトニア赤羽10周年という節目に、高架下の雰囲気を自分たちのアートで子どもたちと一緒に明るく変えるお手伝いができ、とても嬉しく思います。

このプロジェクトに際して、今後の願いや希望などのアンケートを実施していただき、多くの想いを感じながら制作しました。

今回のカラフルで幾何学的なデザインは、コトニア赤羽をテーマに、この場所に集まる地域の人たちの想いをパズルのピースに見立て、こどもたちの手で塗ってもらいました。ペイントワークショップも大盛況で、参加したお子さんたちの親御さんも一緒に手伝い、一つの作品が完成しました。制作中も通りがかる地域の方々に話しかけてもらい、「赤羽から歩いて来るとドンと明るい絵があって嬉しいよ」との言葉をいただき、とても励みになりました。

今後もこの作品を通して、コトニア赤羽がより良い施設になることを願っています。

＜アーティスト/SIGHTRIP＞

ペインターのRUSOWとAyanicocoによるアートユニット。

作品の中でまるで旅をしているような感覚を持ってもらいたいという想いから「視覚（SIGHT）×旅（TRIP）＝SIGHTRIP（サイトリップ）」として活動。

色彩豊かなアクリルペイントを軸に、ブラックライトを使った視覚効果を生み出す作品や、白と黒を巧みに使ったMONOCHROMEの世界観を表現した作品等を制作。空間に生まれるエネルギーを吸収しながらリアルタイムで創り上げていく唯一無二のライブペイントを披露する。

一貫しているのは生命の力強さ。また空間デコレーションなど視覚表現も行う。

キャンバス作品から、店舗などへの壁画制作、企業へのアートワーク提供、音楽イベントでのライブペインティング出演や、ロゴ・キャラクターデザインなど、多岐に渡る活動をする。これまでにFUJI ROCK FESTIVALやSUMMER SONICといった大型フェスへの出演や、音楽イベントでのアートディレクションも行う。

＜fence&artについて＞

建設現場、店舗の入れ替え時に必ず登場する“仮囲い”。私たちは、工事期間中でも街を彩り、人々を笑顔にする方法はないかと考えました。それが仮囲い（=fence）をキャンバスに、イラストやメッセージ（=art）を描くことです。

この場所、この瞬間しかない特別なキャンバスに、アーティストや企業・社会を結ぶことで新しいアート表現の場を創造していきます。

fence&art ：https://www.j-fence-art.com

＜企業情報＞

会社名：株式会社ジェイ・プラン

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-13 溝呂木第2ビル 3階

代表者：代表取締役 米田 亮介

企業サイト：https://www.j-plan.com/

▪本プレスリリースに関するお問合せ先

fence&art事業 運営担当：鈴木 健太朗

電話：03-5362-9591

メール：info@j-plan.com