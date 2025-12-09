「DeLMO」サービス開始5周年を記念してクリエイター向けイベントを開催！キラナガーデン豊洲にて、総勢178名が参加！

identify株式会社

誰でもできる複業サービス「DeLMO」の開始5周年を記念して、クリエイター向けのイベントを開催しました。今回はイベント開催の背景や当日の様子をお届けします！











DeLMO5周年イベント実施の背景

当社では「すべてがアイデンティティになる時代をつくろう」というVisionを掲げ、クリエイターが自身のアイデンティティを動画で表現することで複業収入を得られる機会を「DeLMO」という事業を通じて提供しています。





クリエイターが出演している動画をプラットフォーム上に集約し、広告業界向けに縦型ショートの動画素材サービスとして提供。クリエイターの複業機会の創出と動画広告に取り組む広告業界のクライアント支援の循環を構築してきました。





そんなDeLMO事業は今年で5周年を迎えることができました。DeLMOに参画いただいているクリエイターは0歳～93歳と幅広く、クリエイターの数は2,500人以上、プラットフォーム上の動画数は14万本を超えました。





5年間でここまでDeLMOの事業を拡大できたのは、多くのクリエイターの方々が長くDeLMOに関わってきてくれたからこそです。クリエイターへの感謝の気持ちを伝えるため、identifyのメンバー全員でイベントの企画や準備を進めました。クリエイターの方々を無料で招待して、創業後初めてとなるクリエイター向けのイベントを開催しました。



















DeLMO5周年イベントの様子

キラナガーデン豊洲にて、食事や歓談に加えて、「DJによる演出」や「マジックショー」といったコンテンツ、またDeLMO事業を開始してから5周年のタイミングで刷新した新しいDeLMOのロゴの発表も実施しました。















▼DeLMOのブランドメッセージ

https://identify.co.jp/brand( https://corp.identify.co.jp/brand )





総勢178名が参加し、普段なかなか出会うことがないクリエイターとクリエイター、クリエイターとidentifyのメンバーが交流し、繋がる機会をつくることができました。





参加していた30名以上の子どもたちが会場を駆け回り、大人の皆さんからは「雰囲気が楽しくてあっという間に時が流れました！」「家族で満足！」「一人参加でも楽しめた！」「撮影でご一緒した方々と再開できて嬉しかった！」などの声が上がりました。





子どもから大人まで笑顔が溢れ、参加いただいたクリエイターの皆さんには満足いただける場となったように思います。



















これからに向けて、identifyの想い

今後、さらに多様なアイデンティティを持つたくさんのクリエイターの方々にDeLMOに参画いただきながら、当社が掲げる「すべてがアイデンティティになる時代をつくろう」というVisionの実現を目指していきたいと考えています。動画モデルとして活動するクリエイターにご興味ある方がいらっしゃいましたら、下記ページよりお知らせください。





▼クリエイターにご興味がある方はこちら

https://creator.delm0.jp/( https://creator.delm0.jp/ )

identify株式会社

当社は、「すべてがアイデンティティになる時代をつくろう」というVisionのもと、複業支援サービス＆縦型ショートの動画素材サービス「DeLMO」、TikTok Shopに精通した一般人クリエイターをアサインできる「DeLMO for TikTok Shop」を運営しています。





「DeLMO」を始めとした複業支援の事業を通じて、個人をエンパワーメントし、あらゆるアイデンティティが「いいね！」といわれる時代をつくることを 目標に掲げております。













＜DeLMOに関するお問い合わせ＞

https://service.delm0.jp/contact( https://service.delm0.jp/contact )





＜会社概要＞

会社名 identify株式会社

創 業 2017年7月

代表者 鬼山真記

Ｈ Ｐ https://identify.co.jp( https://identify.co.jp )

所在地 東京都港区南青山1-24-3 WeWork 乃木坂 5F





＜本プレスリリースのお問い合わせ窓口＞

https://service.delm0.jp/contact( https://service.delm0.jp/contact )



