【新商品】災害への備えにこれひとつ！お役立ちガジェット続々登場【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、同社が展開するブランド"HIDISC（ハイディスク）″より、「ソーラーパネル付きモバイルバッテリー」「多機能ラジオ」を公式サイト、全国のホームセンターや量販店にて発売いたします。（2025年12月上旬発売）

ソーラーパネルで蓄電も可能！「ソーラーパネルつきモバイルバッテリー」

超軽量・コンパクトサイズで収納に困らないminiモデル

コンパクトな筐体が特長の「ソーラーパネル付きモバイルバッテリーmini」。四方8cm、厚み1.6cmと片手に収まるサイズ感で、しまう場所を選ばず、持ち運びの際のストレスがありません。

また、小型ながら容量は5000mAhと、一般的なスマートフォンを1回フル充電できる程度の性能を兼ね備えています。USB Type-Aポートを2つ備えており、スマートフォンなど2台同時に充電が可能です。

スマホを2～3回充電可能！10000mAhのスタンダードモデル

「ソーラーパネル付きモバイルバッテリー」は、約16cm×8cm、厚みは約2cmと、ちょっと大きめのスマートフォンほどのサイズ感です。バッグやリュックに入れても邪魔にならない大きさです。

容量は10000mAh、スマートフォンが2～3回フル充電できるので、有事の際にも心強いアイテムです。

また、USB Type-Aポートを2つ備えており、スマートフォンなど2台同時に充電が可能です。

ソーラーパネルで蓄電可能！緊急時の強力なお供

一番の特長は、本体に搭載された1面ソーラーパネル。直射日光の当たる場所に置いておくと、自動的に本体への蓄電を開始します。ソーラー蓄電中はインジケーターが緑色に光るため、充電されているか一目でわかります。

コンセントが近くにない時も、十分な日差しが確保できれば本体への充電が可能です。

※ソーラーパネルの出力は、パネルのサイズや太陽光の強さなどにより変動します。

※ソーラーパネルを使った蓄電は補助機能です。本製品のソーラーパネルを使用したモバイルバッテリーへのフル充電(蓄電)を目的とした製品ではございません。

かんたん操作のLEDライト点灯機能

電源ボタンを長押しすると、本体内蔵のLEDライトが点灯します。

万一災害が起こってしまった際には、電気が通らなくなってしまった時の光源、散乱した足元を照らす灯りとして役立ちます。

充実した機能を搭載！バッテリー内蔵の「多機能ラジオ」

AM/FMラジオに対応、ワイドFMにも対応

本製品にはAM/FM 2バンドのラジオが搭載されています。本体正面のバンド切替スイッチで、バンドの切替が可能です。

また、ワイドFMにも対応しており、山間部や建物内など電波の届きにくい場所でもラジオの視聴が可能です。

5000mAhのバッテリーを搭載 充電方法は3通り

本製品は容量5000mAhのバッテリーを内蔵しており、一般的なスマートフォンを1回フル充電できます。

バッテリーへの蓄電は、下記3通りの方法があります。

●USB Type-Cポートから充電

本体天面の防水カバーを外し、付属の充電ケーブルでAC充電器などの電源と本体を接続します。

●手回しで充電

本体背面の手回しクランクを毎分120～180回転の速度で回します（回す方向はどちらでも可）。

●ソーラーパネルで充電

本体側面のソーラーパネルを展開し、直射日光に当たる場所に置きます。

本体からスマートフォンなどへの充電は、本体天面の防水カバーを外し、USB Type-Aポートから行えます。

2種のライトとSOSモードを搭載

●LEDスポットライト

本体側面に2灯のスポットライトが搭載されています。

本体天面のライトON/OFFボタンを長押しすると、スポットライトがハイビーム点灯します。

再度ボタンを長押しすると、ライトが消灯します。

●LEDキャンピングライト

本体側面にキャンピングライトが格納されています。

展開し、本体天面のライトON/OFFボタンを2回押すと、キャンピングライトが点灯します。

再度ボタンを押すと、ライトが消灯します。

●SOSモード

本体天面のSOSボタンを押すと、緊急アラーム音が鳴り、ライトがハイビーム点滅します。

再度ボタンを押すと、SOSモードが解除されます。

◆製品仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/43_1_e4c189ef53ff62b89bd008ec1bc76435.jpg?v=202512091159 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/43_2_468aab00636ba0877c1759e73e19c372.jpg?v=202512091159 ]

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン