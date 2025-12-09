グローバルダイニングが贈る、心ときめくクリスマス2025

株式会社グローバルダイニング

国内、L.A.に47店舗のレストランを展開をしている株式会社グローバルダイニング（本社：東京都港区南青山7丁目/代表取締役社長：長谷川耕造）は、特別なホリデーシーズンを演出するイベントや限定ディナーをご用意しました。特に 2025年春にオープンした“那須パラダイスヴィレッジ“の初めてのクリスマスは必見！都心の人気レストランが提供する この季節限定のコースと併せて、「どのように過ごそうか」と まだ迷われている方、そろそろ特別なプランを決めたい皆様へ、最適なご提案をいたします。

【注目】那須パラダイスヴィレッジ：この冬 那須は “光の楽園” になる

グローバルダイニング 2025 クリスマス

2025年春に那須塩原市に登場した 複合施設「那須パラダイスヴィレッジ」 初めて迎えるクリスマスシーズン。幻想的なイルミネーションをお楽しみいただくだけではなく、スペシャルディナーと一緒にお楽しみいただけるライブなどのイベントを予定しています。

ご家族で、恋人と、仲間と--訪れるすべての人の心をあたためる、“光の楽園”をお楽しみください。

那須パラダイスヴィレッジ 初めてのクリスマス[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14699/table/317_1_c05c9b75f6c1724c2d60e3d805d22f25.jpg?v=202512091059 ]

12月24日 NASU MUSIC FESTIVAL Vol.06 一夜限りのプレミアム・ライブ＆ディナー

無数のイルミネーションで輝く中庭HOTEL PARADISOもクリスマス一色クリスマスグッズも揃うジェネラルストア

きらめくイルミネーションの中、実力派バンドGAKU & FRIENDSが奏でる音色をお楽しみください。

12月24日のライブは通常のライブチケットのほかに、シェフが腕を振るうスペシャルディナーコースをお楽しみいただけるスペシャルチケットもご用意しています。

最高のライブ、最高の食事、そして最高のロケーションで、今年のクリスマスイブを贅沢に彩りましょう。

GAKU & FRIENDS

詳細・チケットは公式サイトをご確認ください ：https://npv-musicfes-vol06.peatix.com(https://npv-musicfes-vol06.peatix.com)

【ご予約はお早めに！】聖夜を彩る厳選ディナーコース

代官山、恵比寿、お台場 の人気店 では、クリスマス限定コースをご用意。大切な方と過ごす特別な夜にふさわしい最高級の食材を使ったスペシャルメニューと、非日常の空間が聖なる夜を彩ります。

薪火グリルレストラン「L’IGNIS（リグニス）」で過ごすクリスマス

恵比寿「L’IGNIS（リグニス）」では今年は2つの特別コースをご用意。 自慢の薪火でじっくり焼き上げた熟成肉や、新鮮な魚介、旬の食材を贅沢に使用したL’IGNISならではのクリスマスディナーをお楽しみください。

リグニス クリスマススペシャルコース

詳しくはこちらをご覧ください。(https://www.global-dining.com/news/2025/11/04/1591/)

可愛いサンタもお待ちしています。特別な夜を「カフェ ラ・ボエムお台場」で

お台場で過ごすクリスマスにふさわしい 12月24日・25日の2日間限定 シェフ渾身のプランをお楽しみいただけます。

フォアグラや 牛頬肉など、厳選した食材を使用した全5皿に乾杯のグラスシャンパンを添えてお届けします。

心を込めた一皿一皿とともに、特別な夜を 大切な方とゆっくりとお過ごしください。

詳しくはこちらをご覧ください。(https://www.global-dining.com/news/2025/11/12/1597/)

非日常の空間「タブローズ」でかけがえのないひとときを

代官山の隠れ家レストラン「Tableaux INTERNATIONAL CUISINE」では 冬の味覚を贅沢に使い、クラシックとモダンが融合するクリスマス限定コースをご用意しています。

きらめくキャンドルの灯りと共に、かけがえのないひとときをお過ごしください。

詳しくはこちらをご覧ください。(https://www.global-dining.com/news/2025/12/04/1582/)

【カジュアルに・・・少しだけ特別に♪】気軽なパーティーやカジュアルなクリスマスもお任せください

思わず写真を撮りたくなるようなこだわりの一皿

ディナーデートだけではなく、大切な友人とランチタイムにアフタヌーンティを楽しんだり、仲間同士やご家族でのディナータイムを楽しんだり・・・そんな場面でも楽しんでいただけるカジュアルなメニューもご用意いたしました。

カフェレガート Merry Christmas Afternoon Lunch 2025＜カフェレガート＞ 12/24-25 限定「Merry Christmas Afternoon Lunch 2025」が登場！

心ときめくホリデーシーズンにぴったりな、華やかで贅沢なアフタヌーンティー。

濃厚なショコラやベリーの酸味、ピスタチオの香ばしさが織りなす特別なスイーツと、レガートならではのセイボリーをお楽しみください。

渋谷の街を一望できる絶景空間で、特別なひとときを。

＜モンスーンカフェ＞12/15～「モンスーンフライドチキン」12/15より期間限定 提供開始！

外はカリッと香ばしく、中は驚くほどジューシーに仕上げた、モンスーンカフェ特製のフライドチキンは、スパイスの芳醇な香りとチキンの濃厚な旨味が口いっぱいに広がる 寒い季節にぴったりのやみつきメニューです。

クリスマスシーズンのディナーはもちろん、ちょっと特別な日のメインディッシュにもおすすめの一皿。豪快なボリュームと、満足感たっぷりの味わいをぜひこの機会にお楽しみください。

【おうちで楽しむクリスマス】極上のスイーツ＆ブレッド

「モンスーンフライドチキン」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14699/table/317_2_23766e6c7dd14aa1cfa5d2f7fa971259.jpg?v=202512091059 ]

ご自宅でのホームパーティーや大切な方へのギフトに最適な、テイクアウト可能な限定アイテムをご紹介します。詳細はインスタグラムをご覧ください。

毎年人気のクリスマスケーキプレゼントにも最適 "サワードゥ"シュトーレン[表3: https://prtimes.jp/data/corp/14699/table/317_3_cda91d132a5926189854eff4c1e2f4f2.jpg?v=202512091059 ]

■株式会社グローバルダイニング

株式会社グローバルダイニンクは、「世界に喜びと健康を( Joy and Health to the World)」を存在意義(パーパス)として掲げ、国内外で47店舗のレストランを手がける。 1973年の創業以来「権八」「カフェ ラ・ボエム」「モンスーンカフェ」など、多彩なブラン ドを展開し、料理や空間、サービスを通じてお客様に感動を提供する飲食業界のリーディングカンパニー。「食」を通じて人々の日常に特別な瞬間を届けるべく、革新的な挑戦を続けております。

公式HP: https://www.global-dining.com/